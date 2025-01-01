- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathQuantileHypergeometric
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
|
double MathQuantileHypergeometric(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.
|
double MathQuantileHypergeometric(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für das Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeit probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qhyper() in R.
|
double MathQuantileHypergeometric(
Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für das Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeit probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.
|
bool MathQuantileHypergeometric(
Parameter
probability
[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.
probability[]
[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.
m
[in] Gesamtzahl der Objekte (integer).
k
[in] Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).
n
[in] Anzahl der gezogenen Objekte (integer).
tail
[in] Flag der Berechnung, wenn tail=false, wird für eine '1.0-probability' berechnet.
log_mode
[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
result[]
[out] Array mit der Werten der Quantile.