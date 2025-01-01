MathQuantileHypergeometric

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die angegebene Wahrscheinlichkeit probability. Im Fehlerfall gibt NaN zurück.

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für das Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeit probability[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu qhyper() in R.

double MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Berechnet den Wert der Umkehrfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für das Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeit probability[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Parameter

probability

[in] Wahrscheinlichkeitswert einer Zufallsvariablen.

probability[]

[in] Array mit den Wahrscheinlichkeitswerten einer Zufallsvariablen.

m

[in] Gesamtzahl der Objekte (integer).

k

[in] Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).

n

[in] Anzahl der gezogenen Objekte (integer).

tail

[in] Flag der Berechnung, wenn tail=false, wird für eine '1.0-probability' berechnet.

log_mode

[in] Flag, wenn log_mode=true, wird mit einer 'Exp(probability)' gerechnet.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

result[]

[out] Array mit der Werten der Quantile.