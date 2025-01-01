MathQuantileHypergeometric

Рассчитывает обратное значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Рассчитывает обратное значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог qhyper() в R.

double MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает обратное значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для массива значений вероятности probability[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Параметры

probability

[in] Значение вероятности случайной величины.

probability[]

[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.

m

[in] Общее количество объектов (целочисленное).

k

[in] Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).

n

[in] Количество взятых объектов (целочисленное).

tail

[in] Флаг расчета, если tail=false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.

log_mode

[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).

error_code

[out] Переменная для получения кода ошибки.

result[]

[out] Массив со значениями квантилей.