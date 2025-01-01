- MathProbabilityDensityHypergeometric
MathQuantileHypergeometric
Рассчитывает обратное значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для вероятности probability. В случае ошибки возвращает NaN.
|
double MathQuantileHypergeometric(
|
double MathQuantileHypergeometric(
|
double MathQuantileHypergeometric(
|
bool MathQuantileHypergeometric(
Параметры
probability
[in] Значение вероятности случайной величины.
probability[]
[in] Массив со значениями вероятностей случайной величины.
m
[in] Общее количество объектов (целочисленное).
k
[in] Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).
n
[in] Количество взятых объектов (целочисленное).
tail
[in] Флаг расчета, если tail=false, то расчет ведется для вероятности 1.0-probability.
log_mode
[in] Флаг расчета, если log_mode=true, то расчет ведется для вероятности Exp(probability).
error_code
[out] Переменная для получения кода ошибки.
result[]
[out] Массив со значениями квантилей.