Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge ipergeometrica con i parametri M, K ed N. In caso di errore restituisce NaN.
double MathQuantileHypergeometric(
double MathQuantileHypergeometric(
Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge ipergeometrica con i parametri M, K ed N. In caso di errore restituisce false. Analogo di qhyper() in R.
double MathQuantileHypergeometric(
bool MathQuantileHypergeometric(
Parametri
probability
[in] Valore Probabilità della variabile casuale.
probability[]
[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.
m
[in] Numero totale di oggetti (integer).
k
[in] Numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer).
n
[in] Numero di oggetti presi (integer).
tail
[in] Flag di calcolo, se tail=false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.
log_mode
[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
result[]
[out] Array con valori di quantili.