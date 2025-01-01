DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheStatisticheDistribuzione ipergeometricaMathQuantileHypergeometric 

MathQuantileHypergeometric

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge ipergeometrica con i parametri M, K ed N. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileHypergeometric(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  m,              // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,              // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,              // numero di oggetti disegnati (integer)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per la specificata probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge ipergeometrica con i parametri M, K ed N. In caso di errore restituisce NaN.

double  MathQuantileHypergeometric(
   const double  probability,    // valore probabilità dell'occorrenza della variabile random
   const double  m,              // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,              // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,              // numero di oggetti disegnati (integer)
   int&          error_code      // variabile per memorizzare il codice errore
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge ipergeometrica con i parametri M, K ed N. In caso di errore restituisce false. Analogo di qhyper() in R.

double  MathQuantileHypergeometric(
   const double& probability[],  // array con i valori della proabilità della variabile random
   const double  m,              // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,              // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,              // numero di oggetti disegnati (integer)
   const bool    tail,           // flag di calcolo, se false, allora il calcolo viene eseguito per la probabilità 1.0
   const bool    log_mode,       // flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Per lo specificato array probability[] di valori di probabilità, la funzione calcola il valore inverso della funzione di distribuzione per legge ipergeometrica con i parametri M, K ed N. In caso di errore restituisce false.

bool  MathQuantileHypergeometric(
   const double& probability[],  // array i valori della probabilità della variabile random
   const double  m,              // numero totale degli oggetti (integer)
   const double  k,              // numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer)
   const double  n,              // numero di oggetti disegnati (integer)
   double&       result[]        // array con i valori dei quantili
   );

Parametri

probability

[in] Valore Probabilità della variabile casuale.

probability[]

[an] Array con i valori di probabilità di una variabile casuale.

m

[in] Numero totale di oggetti (integer).

k

[in] Numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer).

n

[in] Numero di oggetti presi (integer).

tail

[in] Flag di calcolo, se tail=false, allora il calcolo viene eseguito per 1.0-probabilità.

log_mode

[in] Flag di calcolo, se log_mode=true, il calcolo viene eseguito per Exp(probabilità).

error_code

[out] Variabile per ottenere il codice di errore.

result[]

[out] Array con valori di quantili. 