Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qhyper() dans R.
double MathQuantileHypergeometric(
Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n. En cas d'erreur, retourne false.
|
bool MathQuantileHypergeometric(
Paramètres
probability
[in] Probabilité de la variable aléatoire.
probability[]
[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.
m
[in] Nombre total d'objets (integer).
k
[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).
n
[in] Nombre de tirages d'objets (integer).
tail
[in] Flag de calcul, si tail=false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.
log_mode
[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
result[]
[out] Tableau de valeurs des quantiles.