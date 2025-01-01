MathQuantileHypergeometric

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathQuantileHypergeometric(

const double probability,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qhyper() dans R.

double MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur inverse de la fonction de distribution de la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathQuantileHypergeometric(

const double& probability[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Paramètres

probability

[in] Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in] Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

m

[in] Nombre total d'objets (integer).

k

[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).

n

[in] Nombre de tirages d'objets (integer).

tail

[in] Flag de calcul, si tail=false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in] Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau de valeurs des quantiles.