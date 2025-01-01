- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathQuantileHypergeometric
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileHypergeometric(
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para la probabilidad probability. En caso de error, retorna NaN.
|
double MathQuantileHypergeometric(
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de valores de probabilidad probability. En caso de error, retorna false. Análogo de qhyper() en R.
|
double MathQuantileHypergeometric(
Calcula el valor inverso de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de valores de probabilidad probability. En caso de error, retorna false.
|
bool MathQuantileHypergeometric(
Parámetros
probability
[in] Valor de la probabilidad de la magnitud aleatoria.
probability[]
[in] Matriz con los valores de probabilidad de la magnitud aleatoria.
m
[in] Número total de objetos (número entero).
k
[in] Número de objetos con la característica deseada (número entero).
n
[in] Número de objetos tomados (número entero).
tail
[in] bandera para calcular, si tail=false, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad 1.0-probability.
log_mode
[in] Bandera para calcular, si log_mode=true, entonces el cálculo se realiza para la probabilidad Exp(probability).
error_code
[out] Variable para obtener el código de error.
result[]
[out] Matriz con los valores de los cuantiles.