MathMomentsHypergeometric

Рассчитывает теоретические численные значения первых 4 моментов гипергеометрического распределения с параметрами m, n и k.

double  MathMomentsHypergeometric(
   const double  m,              // общее количество объектов (целочисленное)
   const double  k,              // количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное)
   const double  n,              // количество взятых объектов (целочисленное)
   double&       mean,           // переменная для среднего значения
   double&       variance,       // переменная для дисперсии  
   double&       skewness,       // переменная для коэффициента асимметрии
   double&       kurtosis,       // переменная для коэффициента эксцесса
   int&          error_code      // переменная для кода ошибки
   );

Параметры

m

[in]  Общее количество объектов (целочисленное).

k

[in]  Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).

n

[in]  Количество взятых объектов (целочисленное).  

mean

[out]  Переменная для  получения среднего значения.

variance

[out]  Переменная для  получения дисперсии.

skewness

[out]  Переменная для  получения коэффициента асимметрии.

kurtosis

[out]  Переменная для  получения коэффициента эксцесса.

error_code

[out]  Переменная для получения кода ошибки.

Возвращаемое значение

Возвращает true, если расчет моментов произведен успешно, иначе false.