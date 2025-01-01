- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathMomentsHypergeometric
Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k.
|
double MathMomentsHypergeometric(
Paramètres
m
[in] Nombre total d'objets (integer).
k
[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).
n
[in] Nombre de tirages d'objets (integer).
mean
[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.
variance
[out] Variable pour récupérer la variance.
skewness
[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).
kurtosis
[out] Variable pour récupérer le kurtosis.
error_code
[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.
Valeur de Retour
Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.