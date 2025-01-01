DocumentationSections
MathMomentsHypergeometric

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k.

double  MathMomentsHypergeometric(
   const double  m,              // nombre total d'objets (integer)
   const double  k,              // nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer)
   const double  n,              // nombre de tirages d'objets (integer)
   double&       mean,           // variable pour la moyenne
   double&       variance,       // variable pour la variance  
   double&       skewness,       // variable pour le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais) 
   double&       kurtosis,       // variable pour le kurtosis
   int&          error_code      // variable pour le code d'erreur
   );

Paramètres

m

[in]  Nombre total d'objets (integer).

k

[in]  Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).

n

[in]  Nombre de tirages d'objets (integer).  

mean

[out]  Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out]  Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out]  Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out]  Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.