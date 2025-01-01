MathMomentsHypergeometric

Calcule les valeurs numériques théoriques des 4 premiers moments de la distribution hypergéométrique avec les paramètres m, n et k.

double MathMomentsHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Paramètres

m

[in] Nombre total d'objets (integer).

k

[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).

n

[in] Nombre de tirages d'objets (integer).

mean

[out] Variable pour récupérer la valeur moyenne.

variance

[out] Variable pour récupérer la variance.

skewness

[out] Variable pour récuperer le coefficient de dissymétrie (skewness en anglais).

kurtosis

[out] Variable pour récupérer le kurtosis.

error_code

[out] Variable pour récupérer le code d'erreur.

Valeur de Retour

Retourne true si le calcul des moments a été réalisé avec succès, sinon false.