MathMomentsHypergeometric

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k.

double MathMomentsHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parameter

m

[in] Gesamtzahl der Objekte (integer).

k

[in] Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).

n

[in] Anzahl der gezogenen Objekte (integer).

mean

[out] Variable des Mittelwertes.

variance

[out] Variable der Varianz.

skewness

[out] Variable der Schiefe.

kurtosis

[out] Variable der Kurtosis.

error_code

[out] Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.