- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathMomentsHypergeometric
Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k.
|
double MathMomentsHypergeometric(
Parameter
m
[in] Gesamtzahl der Objekte (integer).
k
[in] Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).
n
[in] Anzahl der gezogenen Objekte (integer).
mean
[out] Variable des Mittelwertes.
variance
[out] Variable der Varianz.
skewness
[out] Variable der Schiefe.
kurtosis
[out] Variable der Kurtosis.
error_code
[out] Variable für den Fehlercode.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.