DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekMathematikStatistikHypergeometrische VerteilungMathMomentsHypergeometric 

MathMomentsHypergeometric

Berechnet die theoretischen, numerischen Werte der ersten 4 Momente der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, n und k.

double  MathMomentsHypergeometric(
   const double  m,              // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,              // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,              // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   double&       mean,           // Variable des Mittelwerts
   double&       variance,       // Variable der Varianz  
   double&       skewness,       // Variable der Schiefe
   double&       kurtosis,       // Variable der Kurtosis
   int&          error_code      // Variable für den Fehlercode
   );

Parameter

m

[in]  Gesamtzahl der Objekte (integer).

k

[in]  Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).

n

[in]  Anzahl der gezogenen Objekte (integer).  

mean

[out]  Variable des Mittelwertes.

variance

[out]  Variable der Varianz.

skewness

[out]  Variable der Schiefe.

kurtosis

[out]  Variable der Kurtosis.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Momente erfolgreich berechnet wurden, sonst false.