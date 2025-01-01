- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
Calcola i valori numerici teorici dei primi 4 momenti della distribuzione ipergeometrica con i parametri M, N e K.
double MathMomentsHypergeometric(
Parametri
m
[in] Numero totale di oggetti (integer).
k
[in] Numero di oggetti con la caratteristica desiderata (integer).
n
[in] Numero di oggetti presi (integer).
mean
[out] Variabile per ottenere il valore medio.
variance
[out] variabile per ottenere la varianza.
skewness
[out] variabile per ottenere l' asimmetria.
kurtosis
[out] Variabile per ottenere la curtosi.
error_code
[out] Variabile per ottenere il codice di errore.
Valore di ritorno
Restituisce true se il calcolo dei momenti ha avuto successo, altrimenti false.