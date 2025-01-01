DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasEstadísticaDistribución hipergeométricaMathMomentsHypergeometric 

MathMomentsHypergeometric

Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k.

double  MathMomentsHypergeometric(
   const double  m,              // número total de objetos (número entero)
   const double  k,              // número de objetos con la característica deseada (número entero)
   const double  n,              // número de objetos tomados (número entero)
   double&       mean,           // variable para el valor medio
   double&       variance,       // variable para la varianza  
   double&       skewness,       // variable para el coeficiente de asimetría
   double&       kurtosis,       // variable para la curtosis
   int&          error_code      // variable para el código de error
   );

Parámetros

m

[in]  Número total de objetos (número entero).

k

[in]  Número de objetos con la característica deseada (número entero).

n

[in]  Número de objetos tomados (número entero).  

mean

[out]  Variable para  obtener el valor medio.

variance

[out]  Variable para  obtener la varianza.

skewness

[out]  Variable para  obtener el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out]  Variable para  obtener la curtosis.

error_code

[out]  Variable para obtener el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.