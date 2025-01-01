MathMomentsHypergeometric

Calcula los valores numéricos teóricos de los 4 primeros momentos de la distribución hipergeométrica con los parámetros m, n y k.

double MathMomentsHypergeometric(

const double m,

const double k,

const double n,

double& mean,

double& variance,

double& skewness,

double& kurtosis,

int& error_code

);

Parámetros

m

[in] Número total de objetos (número entero).

k

[in] Número de objetos con la característica deseada (número entero).

n

[in] Número de objetos tomados (número entero).

mean

[out] Variable para obtener el valor medio.

variance

[out] Variable para obtener la varianza.

skewness

[out] Variable para obtener el coeficiente de asimetría.

kurtosis

[out] Variable para obtener la curtosis.

error_code

[out] Variable para obtener el código de error.

Valor devuelto

Retorna true, si el cálculo de los momentos se realiza con éxito, de lo contrario, false.