Hypergeometrische Verteilung 

MathCumulativeDistributionHypergeometric

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen (integer)
   const double  m,             // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,             // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,             // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   const double  tail,          // Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,      // Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für die Zufallsvariable x. Im Fehlerfall retourniert sie NaN.

double  MathCumulativeDistributionHypergeometric
   const double  x,             // Wert der Zufallsvariablen (integer)
   const double  m,             // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,             // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,             // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   int&          error_code     // Variable für den Fehlercode
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false. Analog zu dhyper() in R.

bool  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  m,              // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,              // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,              // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   const double  tail,           // Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet
   const bool    log_mode,       // Parameter der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet
   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Berechnet den Wert der Wahrscheinlichkeitsfunktion der hypergeometrischen Verteilung mit den Parametern m, k und n für das Array der Zufallsvariablen x[]. Im Fehlerfall retourniert false.

bool  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double& x[],            // Array mit den Werten der Zufallsvariablen
   const double  m,              // Gesamtzahl der Objekte (integer)
   const double  k,              // Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer)
   const double  n,              // Anzahl der gezogenen Objekte (integer)
   double&       result[]        // Array für die Werte der Wahrscheinlichkeitsfunktion
   );

Parameter

x

[in]  Wert der Zufallsvariablen.

x[]

[in]  Array mit den Werten der Zufallsvariablen.

m

[in]  Gesamtzahl der Objekte (integer).

k

[in]  Anzahl der Objekte mit den gewünschten Eigenschaften (integer).

n

[in]  Anzahl der gezogenen Objekte (integer).

tail

[in]  Flag der Berechnung, wenn true, wird die Wahrscheinlichkeit einer Zufallsvariablen, die nicht größer als x ist, berechnet.

log_mode

[in]  Flag der Logarithmusberechnung, wenn log_mode=true, wird der natürliche Logarithmus der Wahrscheinlichkeit berechnet.

error_code

[out]  Variable für den Fehlercode.

result[]

[out]  Array mit den Werten der Wahrscheinlichkeitsfunktion.