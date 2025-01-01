MathCumulativeDistributionHypergeometric

Calcula el valor de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una magnitud aleatoria x. En caso de error, retorna NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Calcula el valor de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Parámetros

x

[in] Valor de la magnitud aleatoria.

x[]

[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.

m

[in] Número total de objetos (número entero).

k

[in] Número de objetos con la característica deseada (número entero).

n

[in] Número de objetos tomados (número entero).

tail

[in] Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.

log_mode

[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad.

error_code

[out] Variable para anotar el código de error.

result[]

[out] Matriz para los valores de la función de distribución.