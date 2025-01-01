- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
Calcula el valor de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false. Análogo de dhyper() en R.
|
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
Calcula el valor de la función de distribución para la ley hipergeométrica con los parámetros m, k y n para una matriz de magnitudes aleatorias x[]. En caso de error, retorna false.
|
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
Parámetros
x
[in] Valor de la magnitud aleatoria.
x[]
[in] Matriz con los valores de la magnitud aleatoria.
m
[in] Número total de objetos (número entero).
k
[in] Número de objetos con la característica deseada (número entero).
n
[in] Número de objetos tomados (número entero).
tail
[in] Bandera para calcular, si lower_tail=true, entonces se calcula la probabilidad de que la magnitud aleatoria no supere x.
log_mode
[in] Bandera para calcular el logaritmo del valor, si log_mode=true, entonces se calcula el logaritmo natural de probabilidad.
error_code
[out] Variable para anotar el código de error.
result[]
[out] Matriz para los valores de la función de distribución.