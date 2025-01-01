MathCumulativeDistributionHypergeometric

確率変数xに対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学分布の確率分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

確率変数xに対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学分布の確率分布関数の値を計算します。エラーの場合は、NaNを返します。

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

確率変数の配列x[]に対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学分布の確率分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。Rのdhyper()の類似体です。

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

確率変数の配列x[]に対して、パラメータm、k、nを用いて超幾何学分布の確率分布関数の値を計算します。エラーの場合は、falseを返します。

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

パラメータ

x

[in] 確率変数の値

x[]

[in] 確率変数の値を持つ配列

m

[in] オブジェクトの総数（整数）

k

[in] 所望の特性を有するオブジェクトの数（整数）

n

[in] オブジェクト描画の数（整数）

tail

[in] 計算のフラグ。 true の場合、確率変数がx 以下である確率を計算する。

log_mode

[in] 値の対数を計算するためのフラグ。log_mode=trueの場合は、確率の自然対数が計算される

error_code

[out] エラーコードを格納する変数

result[]

[out] 分布関数の値の配列