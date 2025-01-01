MathCumulativeDistributionHypergeometric

Рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const double tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dhyper() в R.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const double tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Параметры

x

[in] Значение случайной величины.

x[]

[in] Массив со значениями случайной величины.

m

[in] Общее количество объектов (целочисленное).

k

[in] Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).

n

[in] Количество взятых объектов (целочисленное).

tail

[in] Флаг расчета, если true, то то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.

log_mode

[in] Флаг расчета, логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности.

error_code

[out] Переменная для записи кода ошибки.

result[]

[out] Массив для значений функции распределения.