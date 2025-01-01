- MathProbabilityDensityHypergeometric
MathCumulativeDistributionHypergeometric
Рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для случайной величины x. В случае ошибки возвращает NaN.
double MathCumulativeDistributionHypergeometric(
double MathCumulativeDistributionHypergeometric(
Рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false. Аналог dhyper() в R.
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
Рассчитывает значение функции распределения для гипергеометрического закона с параметрами m, k и n для массива случайных величин x[]. В случае ошибки возвращает false.
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
Параметры
x
[in] Значение случайной величины.
x[]
[in] Массив со значениями случайной величины.
m
[in] Общее количество объектов (целочисленное).
k
[in] Количество объектов с желаемой характеристикой (целочисленное).
n
[in] Количество взятых объектов (целочисленное).
tail
[in] Флаг расчета, если true, то то рассчитывается вероятность того, что случайная величина не превысит x.
log_mode
[in] Флаг расчета, логарифма значения, если log_mode=true, то рассчитывается натуральный логарифм вероятности.
error_code
[out] Переменная для записи кода ошибки.
result[]
[out] Массив для значений функции распределения.