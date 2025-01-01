- MathProbabilityDensityHypergeometric
- MathCumulativeDistributionHypergeometric
- MathQuantileHypergeometric
- MathRandomHypergeometric
- MathMomentsHypergeometric
MathCumulativeDistributionHypergeometric
무작위 변수 x에 대한 m, k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
|
double MathCumulativeDistributionHypergeometric(
무작위 변수 x에 대한 m, k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.
|
double MathCumulativeDistributionHypergeometric(
무작위 변수 x[] 배열에 대한 m, k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 dhyper()의 아닐로그.
|
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
무작위 변수 x[] 배열에 대한 m,k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.
|
bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(
매개변수
x
[in] 무작위 변수의 값.
x[]
[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.
m
[in] 총 개체 수(정수).
k
[in] 요구되는 특성을 가진 개체 수(정수).
n
[in] 개체 그리기 수(정수).
tail
[in] 계산 플래그가 true면 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.
log_mode
[in] 값의 로그를 계산하기 위한 플래그 log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.
error_code
[out] 오류 코드를 저장할 변수.
result[]
[out] 분포 함수의 값에 대한 배열.