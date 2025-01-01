MathCumulativeDistributionHypergeometric

무작위 변수 x에 대한 m, k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류가 발생한 경우 NaN을 반환합니다.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

무작위 변수 x[] 배열에 대한 m, k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다. R의 dhyper()의 아닐로그.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

무작위 변수 x[] 배열에 대한 m,k 및 n 매개변수를 사용하여 초기하 법칙에 대한 확률 분포 함수의 값을 계산합니다. 오류인 경우 false를 반환합니다.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

매개변수

x

[in] 무작위 변수의 값.

x[]

[in] 무작위 변수 값이 있는 배열.

m

[in] 총 개체 수(정수).

k

[in] 요구되는 특성을 가진 개체 수(정수).

n

[in] 개체 그리기 수(정수).

tail

[in] 계산 플래그가 true면 무작위 변수가 x를 초과하지 않을 확률이 계산됩니다.

log_mode

[in] 값의 로그를 계산하기 위한 플래그 log_mode=true이면 확률의 자연 로그가 계산됩니다.

error_code

[out] 오류 코드를 저장할 변수.

result[]

[out] 분포 함수의 값에 대한 배열.