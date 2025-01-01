DocumentationSections
MathCumulativeDistributionHypergeometric

Calcule les valeurs de la fonction de distribution de probabilité pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n, pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double  x,             // valeur de la varialbe aléatoire (integer)
   const double  m,             // nombre total d'objets (integer)
   const double  k,             // nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer)
   const double  n,             // nombre de tirages d'objets (integer)
   const bool    tail,          // flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée
   const bool    log_mode,      // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule les valeurs de la fonction de distribution de probabilité pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n, pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathCumulativeDistributionHypergeometric
   const double  x,             // valeur de la varialbe aléatoire (integer)
   const double  m,             // nombre total d'objets (integer)
   const double  k,             // nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer)
   const double  n,             // nombre de tirages d'objets (integer)
   int&          error_code     // variable stockant le code d'erreur
   );

Calcule les valeurs de la fonction de distribution de probabilité pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n, pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à phyper() dans R.

bool  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  m,              // nombre total d'objets (integer)
   const double  k,              // nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer)
   const double  n,              // nombre de tirages d'objets (integer)
   const bool    tail,           // flag de calcul, si true, alors la probabilité que la variable aléatoire n'excéde pas x est calculée
   const bool    log_mode,       // flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculé
   double&       result[]        // tableau des valeurs de la fonction de distribution
   );

Calcule les valeurs de la fonction de distribution de probabilité pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n, pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathCumulativeDistributionHypergeometric(
   const double& x[],            // tableau de valeurs de la variable aléatoire
   const double  m,              // nombre total d'objets (integer)
   const double  k,              // nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer)
   const double  n,              // nombre de tirages d'objets (integer)
   double&       result[]        // tableau des valeurs de la fonction de distribution
   );

Paramètres

x

[in]  Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in]  Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

m

[in]  Nombre total d'objets (integer).

k

[in]  Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).

n

[in]  Nombre de tirages d'objets (integer).

tail

[in]  Flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in]  Flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée.

error_code

[out]  Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau des valeurs de la fonction de distribution.