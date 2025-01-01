MathCumulativeDistributionHypergeometric

Calcule les valeurs de la fonction de distribution de probabilité pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n, pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

int& error_code

);

Calcule les valeurs de la fonction de distribution de probabilité pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n, pour une variable aléatoire x. En cas d'erreur, retourne NaN.

double MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double x,

const double m,

const double k,

const double n,

int& error_code

);

Calcule les valeurs de la fonction de distribution de probabilité pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n, pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à phyper() dans R.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

const bool tail,

const bool log_mode,

double& result[]

);

Calcule les valeurs de la fonction de distribution de probabilité pour la loi hypergéométrique avec les paramètres m, k et n, pour un tableau de variables aléatoires x[]. En cas d'erreur, retourne false.

bool MathCumulativeDistributionHypergeometric(

const double& x[],

const double m,

const double k,

const double n,

double& result[]

);

Paramètres

x

[in] Valeur de la variable aléatoire.

x[]

[in] Tableau des valeurs de la variable aléatoire.

m

[in] Nombre total d'objets (integer).

k

[in] Nombre d'objets avec les caractéristiques désirées (integer).

n

[in] Nombre de tirages d'objets (integer).

tail

[in] Flag de calcul, si true, alors la probabilité de la variable aléatoire ne dépassant pas x est calculée.

log_mode

[in] Flag pour calculer le logarithme de la valeur, si log_mode=true, alors le logarithme naturel de la probabilité est calculée.

error_code

[out] Variable pour stocker le code d'erreur.

result[]

[out] Tableau des valeurs de la fonction de distribution.