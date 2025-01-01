DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsWeibull distribution 

Weibull dağılımı

Bu bölüm Weibull dağılımı ile çalışmak için tasarlanmış fonksiyonlar içerir. Yoğunluğun, olasılığın ve kuantillerin hesaplanmasını ve ilgili yasaya uygun pseudo-rassal sayıların oluşturulmasını sağlar. Weibull dağılımı şu formülle tanımlanır:

pdf_weibull_distribution

burada:

  • x — rassal değişkenin değeri
  • a —  dağılım parametresi (şekil)
  • b — dağılım parametresi (ölçek)

DemoWeibullDistribution

Kütüphane, rassal sayıları ayrı ayrı hesaplamanın yanında, rassal sayı dizileriyle çalışmaya da olanak sağlar.  

Fonksiyon

Açıklama

MathProbabilityDensityWeibull

Weibull dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar

MathCumulativeDistributionWeibull

Weibull dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini hesaplar

MathQuantileWeibull

Belli bir olasılık değeri için ters Weibull dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini hesaplar

MathRandomWeibull

Weibull dağılımı yasasına uygun olarak bir pseudo-rassal değişken veya değişken dizisi oluşturur

MathMomentsWeibull

Weibull dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini hesaplar

Örnek:

#include <Graphics\Graphic.mqh>
#include <Math\Stat\Weibull.mqh>
#include <Math\Stat\Math.mqh>
#property script_show_inputs
//--- giriş parametreleri
input double a_par=1;      // dağılım parametresi (şekil)
input double b_par=5;      // dağılım parametresi (ölçek)
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- fiyat çizelgesini gizle
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);
//--- rassal sayı üreticisini başlat  
   MathSrand(GetTickCount());
//--- rassal değişken örneğini oluştur
   long chart=0;
   string name="GraphicNormal";
   int n=1000000;       // örnekteki değerlerin sayısı
   int ncells=51;       // histogramdaki aralık sayısı
   double x[];          // histogram aralıklarının merkezleri
   double y[];          // aralığın içine düşen değerlerin sayısı
   double data[];       // rassal değişken örneği
   double max,min;      // örnekteki maksimum ve minimum değerlerin sayısı
//--- Weibull dağılımına uyan bir örnek oluştur
   MathRandomWeibull(a_par,b_par,n,data);
//--- histogramı çizmek için gereken verileri hesapla
   CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);
//--- teorik eğriyi çizebilmek için seri sınırlarını ve adım değerini al
   double step;
   GetMaxMinStepValues(max,min,step);
   step=MathMin(step,(max-min)/ncells);
//--- hesaplanan teorik verilerden [min,maks] aralığına düşenleri al
   double x2[];
   double y2[];
   MathSequence(min,max,step,x2);
   MathProbabilityDensityWeibull(x2,a_par,b_par,false,y2);
//--- ölçeği ayarla
   double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];
   double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];
   double k=sample_max/theor_max;
   for(int i=0; i<ncells; i++)
      y[i]/=k;
//--- çıktı çizelgeleri
   CGraphic graphic;
   if(ObjectFind(chart,name)<0)
      graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);
   else
      graphic.Attach(chart,name);
   graphic.BackgroundMain(StringFormat("Weibull distribution a=%G b=%G",a_par,b_par));
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- X ekseninin otomatik olarak ölçeklenmesini engelle
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Max(max);
   graphic.XAxis().Min(min);
//--- tüm eğrileri çiz
   graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(6);
//--- şimdi dağılım yoğunluğunun teorik eğrisini çiz
   graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory");
   graphic.CurvePlotAll();
//--- tüm eğrileri çiz
   graphic.Update();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Veri setinin frekansını ayarla                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],
                             double &maxv,double &minv,const int cells=10)
  {
   if(cells<=1) return (false);
   int size=ArraySize(data);
   if(size<cells*10) return (false);
   minv=data[ArrayMinimum(data)];
   maxv=data[ArrayMaximum(data)];
   double range=maxv-minv;
   double width=range/cells;
   if(width==0) return false;
   ArrayResize(intervals,cells);
   ArrayResize(frequency,cells);
//--- aralık merkezini tanımla
   for(int i=0; i<cells; i++)
     {
      intervals[i]=minv+i*width;
      frequency[i]=0;
     }
//--- aralığın içine düşme frekansını gir
   for(int i=0; i<size; i++)
     {
      int ind=int((data[i]-minv)/width);
      if(ind>=cells) ind=cells-1;
      frequency[ind]++;
     }
   return (true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Seri oluşturma için gereken değerleri hesaplar                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)
  {
//--- normalleştirme kesinliğini almak için serinin tam aralığını hesapla
   double range=MathAbs(maxv-minv);
   int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));
//--- maksimum ve minimum değerleri belirtilen kesinlik için normalleştir
   maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);
   minv=NormalizeDouble(minv,degree);
//--- seri oluşturma aşaması belirtilen kesinliğe göre ayarlanır
   stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);
   if((maxv-minv)/stepv<10)
      stepv/=10.;
  }