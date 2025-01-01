DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsF-distribution 

F-dağılımı

Bu bölüm F-dağılımı ile çalışmak için tasarlanmış fonksiyonlar içerir. Yoğunluğun, olasılığın ve kuantillerin hesaplanmasını ve ilgili yasaya uygun pseudo-rassal sayıların oluşturulmasını sağlar. F- dağılımı şu formülle tanımlanır:

pdf_F_distribution

burada:

  • x — rassal değişkenin değeri
  • ν1 — birinci dağılım parametresi (serbestlik derecesi)
  • ν2 — ikinci dağılım parametresi (serbestlik derecesi)

DemoFDistribution

Kütüphane, rassal sayıları ayrı ayrı hesaplamanın yanında, rassal sayı dizileriyle çalışmaya da olanak sağlar.  

Fonksiyon

Açıklama

MathProbabilityDensityF

F-dağılımının olasılık yoğunluk fonksiyonunu hesaplar

MathCumulativeDistributionF

F-dağılımıın olasılık fonksiyonunun değerini hesaplar

MathQuantileF

Belli bir olasılık değeri için ters F-dağılımının olasılık fonksiyonunun değerini hesaplar

MathRandomF

F-dağılımı yasasına uygun olarak bir pseudo-rassal değişken veya değişken dizisi oluşturur

MathMomentsF

Fihser'ın F-dağılımının ilk dört momentinin teorik sayısal değerlerini hesaplar

Örnek:

#include <Graphics\Graphic.mqh>
#include <Math\Stat\F.mqh>
#include <Math\Stat\Math.mqh>
#property script_show_inputs
//--- giriş parametreleri
input double nu_1=100;    // ilk serbestlik derecesi
input double nu_2=100;    // ikinci serbestlik derecesi
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- fiyat çizelgesini gizle
   ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);
//--- rassal sayı üreticisini başlat  
   MathSrand(GetTickCount());
//--- rassal değişken örneğini oluştur
   long chart=0;
   string name="GraphicNormal";
   int n=1000000;       // örnekteki değerlerin sayısı
   int ncells=51;       // histogramdaki aralık sayısı
   double x[];          // histogram aralıklarının merkezleri
   double y[];          // aralığın içine düşen değerlerin sayısı
   double data[];       // rassal değişken örneği
   double max,min;      // örnekteki maksimum ve minimum değerlerin sayısı
//--- Fisher F-dağılımına uyan bir örnek oluştur
   MathRandomF(nu_1,nu_2,n,data);
//--- histogramı çizmek için gereken verileri hesapla
   CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);
//--- teorik eğriyi çizebilmek için seri sınırlarını ve adım değerini al
   double step;
   GetMaxMinStepValues(max,min,step);
   step=MathMin(step,(max-min)/ncells);
//--- hesaplanan teorik verilerden [min,maks] aralığına düşenleri al
   double x2[];
   double y2[];
   MathSequence(min,max,step,x2);
   MathProbabilityDensityF(x2,nu_1,nu_2,false,y2);
//--- ölçeği ayarla
   double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];
   double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];
   double k=sample_max/theor_max;
   for(int i=0; i<ncells; i++)
      y[i]/=k;
//--- çıktı çizelgeleri
   CGraphic graphic;
   if(ObjectFind(chart,name)<0)
      graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);
   else
      graphic.Attach(chart,name);
   graphic.BackgroundMain(StringFormat("F-distribution nu1=%G nu2=%G",nu_1,nu_2));
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- tüm eğrileri çiz
   graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(4);
//--- şimdi dağılım yoğunluğunun teorik eğrisini çiz
   graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory");
   graphic.CurvePlotAll();
//--- tüm eğrileri çiz
   graphic.Update();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Veri setinin frekansını ayarla                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],
                             double &maxv,double &minv,const int cells=10)
  {
   if(cells<=1) return (false);
   int size=ArraySize(data);
   if(size<cells*10) return (false);
   minv=data[ArrayMinimum(data)];
   maxv=data[ArrayMaximum(data)];
   double range=maxv-minv;
   double width=range/cells;
   if(width==0) return false;
   ArrayResize(intervals,cells);
   ArrayResize(frequency,cells);
//--- aralık merkezini tanımla
   for(int i=0; i<cells; i++)
     {
      intervals[i]=minv+(i+0.5)*width;
      frequency[i]=0;
     }
//--- aralığın içine düşme frekansını gir
   for(int i=0; i<size; i++)
     {
      int ind=int((data[i]-minv)/width);
      if(ind>=cells) ind=cells-1;
      frequency[ind]++;
     }
   return (true);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Seri oluşturma için gereken değerleri hesaplar                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)
  {
//--- normalleştirme kesinliğini almak için serinin tam aralığını hesapla
   double range=MathAbs(maxv-minv);
   int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));
//--- maksimum ve minimum değerleri belirtilen kesinlik için normalleştir
   maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);
   minv=NormalizeDouble(minv,degree);
//--- seri oluşturma aşaması belirtilen kesinliğe göre ayarlanır
   stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);
   if((maxv-minv)/stepv<10)
      stepv/=10.;
  }