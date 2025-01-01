MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsStatistical Characteristics
İstatistiksel Karakteristikler
Bu fonksiyon grubu, verilen dizinin istatistiksel karakteristiklerini hesaplar:
- ortalama,
- varyans,
- çarpıklık,
- basıklık,
- medyan,
- kök-ortalama-kare ve
- standart sapma.
Fonksiyon
|
Açıklama
|
Dizi elemanlarının ortalamasını (ilk momentini) hesaplar
|
Dizi elemanlarının varyansını (ikinci momentini) hesaplar
|
Dizi elemanlarının çarpıklığını (üçüncü momentini) hesaplar
|
Dizi elemanlarının basıklığını (dördüncü momentini) hesaplar
|
Dizi elemanlarının ilk dört momentini (ortalama, vayans, çarpıklık, basıklık) hesaplar
|
Dizi elemanlarının medyan değerini hesaplar
|
Dizi elemanlarının standart sapmasını hesaplar
|
Dizi elemanlarının mutlak sapmalarının ortalamasını hesaplar