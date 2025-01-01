DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsStatisticsStatistical Characteristics 

İstatistiksel Karakteristikler

Bu fonksiyon grubu, verilen dizinin istatistiksel karakteristiklerini hesaplar:

  • ortalama,
  • varyans,
  • çarpıklık,
  • basıklık,
  • medyan,
  • kök-ortalama-kare ve
  • standart sapma.

Fonksiyon

Açıklama

MathMean

Dizi elemanlarının ortalamasını (ilk momentini) hesaplar

MathVariance

Dizi elemanlarının varyansını (ikinci momentini) hesaplar

MathSkewness

Dizi elemanlarının çarpıklığını (üçüncü momentini) hesaplar

MathKurtosis

Dizi elemanlarının basıklığını (dördüncü momentini) hesaplar

MathMoments

Dizi elemanlarının ilk dört momentini (ortalama, vayans, çarpıklık, basıklık) hesaplar

MathMedian

Dizi elemanlarının medyan değerini hesaplar

MathStandardDeviation

Dizi elemanlarının standart sapmasını hesaplar

MathAverageDeviation

Dizi elemanlarının mutlak sapmalarının ortalamasını hesaplar