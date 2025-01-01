CConditions

Bu sınıf birbirine bir operatör ile bağlı olan bulanık durumların bir kümesini tanımlar.

Açıklama

Birbirine bir operatör ile bağlı olan bulanık durumların bir kümesi şu şekilde açıklanabilir:

burada:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenlerinin vektörü;

a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkenlerinin değerlerinin vektörü.

Bu örnekte ve operatörü kullanılmıştır. Sınıf dahilinde veya operatörü de bulunmaktadır.

Bildirim

class CConditions : public ICondition

Başlık

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject ICondition CConditions

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi Açıklama ConditionsList Tüm durumların listesini alır. Not Bu durumlara olumsuzluk uygulanmasının gerekliliğini belirten bayrağın değerini alır/ayarlar Op Durum paketi operatörünün tipini alır/ayarlar.