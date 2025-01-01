CConditions
Bu sınıf birbirine bir operatör ile bağlı olan bulanık durumların bir kümesini tanımlar.
Açıklama
Birbirine bir operatör ile bağlı olan bulanık durumların bir kümesi şu şekilde açıklanabilir:
burada:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenlerinin vektörü;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkenlerinin değerlerinin vektörü.
Bu örnekte ve operatörü kullanılmıştır. Sınıf dahilinde veya operatörü de bulunmaktadır.
Bildirim
|
class CConditions : public ICondition
Başlık
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
ICondition
CConditions
Sınıf yöntemleri
|
Sınıf yöntemi
|
Açıklama
|
Tüm durumların listesini alır.
|
Bu durumlara olumsuzluk uygulanmasının gerekliliğini belirten bayrağın değerini alır/ayarlar
|
Durum paketi operatörünün tipini alır/ayarlar.