MQL5 ReferansıStandart KütüphaneMathematicsBulanık mantıkBulanık sistem kurallarıCConditions 

CConditions

Bu sınıf birbirine bir operatör ile bağlı olan bulanık durumların bir kümesini tanımlar.  

Açıklama

Birbirine bir operatör ile bağlı olan bulanık durumların bir kümesi şu şekilde açıklanabilir:

fuzzy_cconditions

burada:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — girdi değişkenlerinin vektörü;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — girdi değişkenlerinin değerlerinin vektörü.

Bu örnekte ve operatörü kullanılmıştır. Sınıf dahilinde veya operatörü de bulunmaktadır.

Bildirim

   class CConditions : public ICondition

Başlık

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      ICondition

          CConditions

Sınıf yöntemleri

Sınıf yöntemi  

Açıklama

ConditionsList

Tüm durumların listesini alır.

Not

Bu durumlara olumsuzluk uygulanmasının gerekliliğini belirten bayrağın değerini alır/ayarlar

Op

Durum paketi operatörünün tipini alır/ayarlar.

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
