MQL5 リファレンス標準ライブラリ数学ファジー論理ファジーシステムルールCConditions
CConditions
클래스는 연산자에 의해 서로 연결된 퍼지 조건 집합을 정의합니다.
설명
운영자에 의해 서로 연결된 퍼지 조건 집합은 다음과 같이 설명될 수 있습니다:
위치:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 입력 변수의 벡터;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — 입력 변수 값의 벡터.
이 예에서 and 연산자가 사용됩니다. 게다가 or 연산자는 이 클래스에서 사용할 수 있습니다.
선언
|
class CConditions : public ICondition
제목
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
상속 계층
ICondition
CConditions
클래스 메서드
|
클래스 메서드
|
설명
|
모든 조건 목록을 가져오기
|
이러한 조건에 부정을 적용해야 하는지 여부를 나타내는 플래그를 가져오고 설명합니다
|
조건 번들 연산자의 유형을 가져오고 설정합니다.