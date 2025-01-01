CConditions

클래스는 연산자에 의해 서로 연결된 퍼지 조건 집합을 정의합니다.

설명

운영자에 의해 서로 연결된 퍼지 조건 집합은 다음과 같이 설명될 수 있습니다:

위치:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — 입력 변수의 벡터;

a = (a1, a2, a3 ... an) — 입력 변수 값의 벡터.

이 예에서 and 연산자가 사용됩니다. 게다가 or 연산자는 이 클래스에서 사용할 수 있습니다.

선언

class CConditions : public ICondition

제목

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

상속 계층 CObject ICondition CConditions

클래스 메서드

클래스 메서드 설명 ConditionsList 모든 조건 목록을 가져오기 Not 이러한 조건에 부정을 적용해야 하는지 여부를 나타내는 플래그를 가져오고 설명합니다 Op 조건 번들 연산자의 유형을 가져오고 설정합니다.