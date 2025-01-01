CConditions

A classe define o conjunto de condições difusas do operador.

Descrição

O conjunto de condições difusas associadas ao operador pode ser descrito pela seguinte expressão::

Onde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada.

Neste exemplo, é usado o operador and (e). Nesta classe, também está disponível o operador or (ou).

Declaração

class CConditions : public ICondition

Cabeçalho

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hierarquia de herança CObject ICondition CConditions

Métodos de classe

Método de classe Descrição ConditionsList Retorna a lista de todas as condições Not Retorna o sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a estas condições Op Retorna e define o tipo de operador de implicação de condições.