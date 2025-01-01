DocumentaçãoSeções
CConditions

A classe define o conjunto de condições difusas do operador.  

Descrição

O conjunto de condições difusas associadas ao operador pode ser descrito pela seguinte expressão::

fuzzy_cconditions

Onde:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada.

Neste exemplo, é usado o operador and (e). Nesta classe, também está disponível o operador or (ou).

Declaração

   class CConditions : public ICondition

Cabeçalho

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      ICondition

          CConditions

Métodos de classe

Método de classe  

Descrição

ConditionsList

Retorna a lista de todas as condições

Not

Retorna o sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a estas condições

Op

Retorna e define o tipo de operador de implicação de condições.

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
