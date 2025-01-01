CConditions
A classe define o conjunto de condições difusas do operador.
Descrição
O conjunto de condições difusas associadas ao operador pode ser descrito pela seguinte expressão::
Onde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – veto de variáveis de entrada;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vetor de valores de variáveis de entrada.
Neste exemplo, é usado o operador and (e). Nesta classe, também está disponível o operador or (ou).
Declaração
class CConditions : public ICondition
Cabeçalho
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Hierarquia de herança
ICondition
CConditions
Métodos de classe
Método de classe
Descrição
Retorna a lista de todas as condições
Retorna o sinalizador que indica se é necessário aplicar uma negação a estas condições
Retorna e define o tipo de operador de implicação de condições.