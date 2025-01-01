CConditions
Класс задает набор нечетких условий, связанных оператором.
Описание
Набор нечетких условий, связанных оператором, может быть описан, например, следующим выражением:
где:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных.
В данном примере использован оператор and (и). Также в этом классе доступен оператор or (или).
Декларация
|
class CConditions : public ICondition
Заголовок
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Иерархия наследования
ICondition
CConditions
Методы класса
|
Метод класса
|
Описание
|
Возвращает список всех условий
|
Возвращает и устанавливает флаг, указывающий на то, применять ли к этим условиям отрицание
|
Возвращает и устанавливает тип оператора связки условий.