Справочник MQL5Стандартная библиотекаМатематикаНечеткая логикаПравила для нечетких системCConditions 

CConditions

Класс задает набор нечетких условий, связанных оператором.  

Описание

Набор нечетких условий, связанных оператором, может быть описан, например, следующим выражением:

fuzzy_cconditions

где:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — вектор входных переменных;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — вектор значений входных переменных.

В данном примере использован оператор and (и). Также в этом классе доступен оператор or (или).

Декларация

   class CConditions : public ICondition

Заголовок

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      ICondition

          CConditions

Методы класса

Метод класса  

Описание

ConditionsList

Возвращает список всех условий

Not

Возвращает и устанавливает флаг, указывающий на то, применять ли к этим условиям отрицание

Op

Возвращает и устанавливает тип оператора связки условий.

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
