CConditions

Classe définissant un ensemble de conditions floues connectées les unes aux autres par un opérateur.

Description

Un ensemble de conditions floues connectées les unes aux autres par un opérateur peut être décrit comme suit :

avec :

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée.

Dans cet exemple, l'opérateur and est utilisé. En outre, l'opérateur or est disponible dans cette classe.

Déclaration

class CConditions : public ICondition

Titre

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage CObject ICondition CConditions

Méthodes de classe

Méthode de classe Description ConditionsList Retourne la liste de toutes les conditions Not Retourne et définit le flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à ces conditions Op Retourne et définit le type de l'opérateur des ensembles de conditions.