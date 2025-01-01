CConditions
Classe définissant un ensemble de conditions floues connectées les unes aux autres par un opérateur.
Description
Un ensemble de conditions floues connectées les unes aux autres par un opérateur peut être décrit comme suit :
avec :
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée.
Dans cet exemple, l'opérateur and est utilisé. En outre, l'opérateur or est disponible dans cette classe.
Déclaration
|
class CConditions : public ICondition
Titre
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Hiérarchie d'héritage
ICondition
CConditions
Méthodes de classe
|
Méthode de classe
|
Description
|
Retourne la liste de toutes les conditions
|
Retourne et définit le flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à ces conditions
|
Retourne et définit le type de l'opérateur des ensembles de conditions.