CConditions

Classe définissant un ensemble de conditions floues connectées les unes aux autres par un opérateur.  

Description

Un ensemble de conditions floues connectées les unes aux autres par un opérateur peut être décrit comme suit :

fuzzy_cconditions

avec :

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vecteur des variables d'entrée ;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vecteur des valeurs des variables d'entrée.

Dans cet exemple, l'opérateur and est utilisé. En outre, l'opérateur or est disponible dans cette classe.

Déclaration

   class CConditions : public ICondition

Titre

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CObject

      ICondition

          CConditions

Méthodes de classe

Méthode de classe  

Description

ConditionsList

Retourne la liste de toutes les conditions

Not

Retourne et définit le flag indiquant s'il est nécessaire d'appliquer la négation à ces conditions

Op

Retourne et définit le type de l'opérateur des ensembles de conditions.

Méthodes héritées de la classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
