CConditions
La clase define el conjunto de condiciones difusas relacionadas con el operador.
Descripción
El conjunto de condiciones difusas relacionadas con el operador puede ser descrito, por ejemplo, con la siguiente expresión:
donde:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de entrada;
- a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada.
En este ejemplo se ha usado el operador and (i). Asimismo, en esta clase está disponible el operador or (o).
Declaración
class CConditions : public ICondition
Encabezamiento
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
Jerarquía de herencia
ICondition
CConditions
Métodos de clase
Método de clase
Descripción
Retorna la lista de todas las condiciones
Retorna y establece la bandera que indica si hay que aplicar la negación a estas condiciones
Retorna y establece el tipo de operador de implicación de condiciones.