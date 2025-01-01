CConditions

La clase define el conjunto de condiciones difusas relacionadas con el operador.

Descripción

El conjunto de condiciones difusas relacionadas con el operador puede ser descrito, por ejemplo, con la siguiente expresión:

donde:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de entrada;

a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada.

En este ejemplo se ha usado el operador and (i). Asimismo, en esta clase está disponible el operador or (o).

Declaración

class CConditions : public ICondition

Encabezamiento

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Jerarquía de herencia CObject ICondition CConditions

Métodos de clase

Método de clase Descripción ConditionsList Retorna la lista de todas las condiciones Not Retorna y establece la bandera que indica si hay que aplicar la negación a estas condiciones Op Retorna y establece el tipo de operador de implicación de condiciones.