Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarMatemáticasLógica difusaReglas de los sistemas difusosCConditions 

CConditions

La clase define el conjunto de condiciones difusas relacionadas con el operador.  

Descripción

El conjunto de condiciones difusas relacionadas con el operador puede ser descrito, por ejemplo, con la siguiente expresión:

fuzzy_cconditions

donde:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) – vector de las variables de entrada;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) – vector de los valores de las variables de entrada.

En este ejemplo se ha usado el operador and (i). Asimismo, en esta clase está disponible el operador or (o).

Declaración

   class CConditions : public ICondition

Encabezamiento

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Jerarquía de herencia

  CObject

      ICondition

          CConditions

Métodos de clase

Método de clase  

Descripción

ConditionsList

Retorna la lista de todas las condiciones

Not

Retorna y establece la bandera que indica si hay que aplicar la negación a estas condiciones

Op

Retorna y establece el tipo de operador de implicación de condiciones.

Métodos heredados de la clase CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
