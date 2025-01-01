CConditions
LA Classe definisce un insieme di condizioni Fuzzy collegate tra loro da un operatore.
Descrizione
Un insieme di condizioni Fuzzy collegate tra loro da un operatore può essere descritto come segue:
dove:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore dei valori delle variabili di input.
In questo esempio, viene utilizzato l'operatore and. Inoltre, l'operatore or è disponibile in questa classe.
Dichiarazione
|
class CConditions : public ICondition
Titolo
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Gerarchia di ereditarietà
ICondition
CConditions
I metodi della classe
|
I metodi della classe
|
Descrizione
|
Ottiene l'elenco di tutte le condizioni
|
Ottiene ed Imposta il flag che indica se è necessario applicare negazione a queste condizioni
|
Gets and sets a type of the conditions bundle operator.