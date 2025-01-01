DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyFuzzy systems rulesCConditions 

CConditions

LA Classe definisce un insieme di condizioni Fuzzy collegate tra loro da un operatore.  

Descrizione

Un insieme di condizioni Fuzzy collegate tra loro da un operatore può essere descritto come segue:

fuzzy_cconditions

dove:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — vettore di variabili di input;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — vettore dei valori delle variabili di input.

In questo esempio, viene utilizzato l'operatore and. Inoltre, l'operatore or è disponibile in questa classe.

Dichiarazione

   class CConditions : public ICondition

Titolo

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Gerarchia di ereditarietà

  CObject

      ICondition

          CConditions

I metodi della classe

I metodi della classe  

Descrizione

ConditionsList

Ottiene l'elenco di tutte le condizioni

Not

Ottiene ed Imposta il flag che indica se è necessario applicare negazione a queste condizioni

Op

Gets and sets a type of the conditions bundle operator.

Metodi ereditati dalla classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
Var