CConditions
Die Klasse gibt einen Set unscharfer Bedingungen an, die mit dem Operator verbunden sind.
Beschreibung
Der Set unscharfer Regeln kann zum Beispiel mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:
wobei:
- X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vektor der Eingabevariablen;
- a = (a1, a2, a3 ... an) — Vektor der Werte der Eingabevariablen.
In diesem Beispiel wurde der and Operator (und) verwendet. Darüber hinaus ist der or Operator (oder) verwendet.
Deklaration
|
class CConditions : public ICondition
Überschrift
|
#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>
|
Vererbungshierarchie
ICondition
CConditions
Methoden der Klasse
|
Methode der Klasse
|
Beschreibung
|
Gibt die Liste der Zugehörigkeitsfunktionen zurück
|
Liefert und setzt einen Parameter, der anzeigt, ob auf diese Regeln Negation angewandt werden muss
|
Liefert und setzt den Typ des Operators.