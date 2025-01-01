DokumentationKategorien
CConditions

Die Klasse gibt einen Set unscharfer Bedingungen an, die mit dem Operator verbunden sind.  

Beschreibung

Der Set unscharfer Regeln kann zum Beispiel mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

fuzzy_cconditions

wobei:

  • X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vektor der Eingabevariablen;
  • a = (a1, a2, a3 ... an) — Vektor der Werte der Eingabevariablen.

In diesem Beispiel wurde der and Operator (und) verwendet. Darüber hinaus ist der or Operator (oder) verwendet.

Deklaration

   class CConditions : public ICondition

Überschrift

   #include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      ICondition

          CConditions

Methoden der Klasse

Methode der Klasse  

Beschreibung

ConditionsList

Gibt die Liste der Zugehörigkeitsfunktionen zurück

Not

Liefert und setzt einen Parameter, der anzeigt, ob auf diese Regeln Negation angewandt werden muss

Op

Liefert und setzt den Typ des Operators.

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare
Var