CConditions

Die Klasse gibt einen Set unscharfer Bedingungen an, die mit dem Operator verbunden sind.

Beschreibung

Der Set unscharfer Regeln kann zum Beispiel mit dem folgenden Ausdruck beschrieben werden:

wobei:

X = (X1, X2, X3 ... Xn) — Vektor der Eingabevariablen;

a = (a1, a2, a3 ... an) — Vektor der Werte der Eingabevariablen.

In diesem Beispiel wurde der and Operator (und) verwendet. Darüber hinaus ist der or Operator (oder) verwendet.

Deklaration

class CConditions : public ICondition

Überschrift

#include <Math\Fuzzy\fuzzyrule.mqh>

Vererbungshierarchie CObject ICondition CConditions

Methoden der Klasse

Methode der Klasse Beschreibung ConditionsList Gibt die Liste der Zugehörigkeitsfunktionen zurück Not Liefert und setzt einen Parameter, der anzeigt, ob auf diese Regeln Negation angewandt werden muss Op Liefert und setzt den Typ des Operators.