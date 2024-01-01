문서화섹션
X1, X2, X3 및 X4 매개변수를 사용하여 사다리꼴 멤버십 함수를 구현하기 위한 클래스.  

설명

함수는 부분 선형 근사를 사용하여 형성됩니다. This is a generalization of the triangular function allowing you to assign a fuzzy set core as an interval. 이러한 멤버십 기능을 통해 낙관적/비관적 평가를 편리하게 해석할 수 있습니다.

함수는 변수의 비대칭 멤버십 함수를 특정 간격 내에 정의된 가장 중요한 값으로 설정하기 위해 사용됩니다.

샘플 코드(샘플 코드를 플롯팅하기 위한)가 아래에 표시됩니다.

선언

   class CTrapezoidMembershipFuncion : public IMembershipFunction

제목

   #include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>

상속 계층

  CObject

      IMembershipFunction

          CTrapezoidMembershipFunction

클래스 메서드

클래스 메서드  

설명

X1

X 축에서 첫 번째 점의 값을 가져오고 설정하기.

X2

X 축에서 두 번째 점의 값을 가져오고 설정하기.

X3

X 축에서 세 번째 점의 값을 가져오고 설정하기.

X4

X 축에서 네 번째 점의 값을 가져오고 설정하기.

GetValue

지정한 인수를 기준으로 멤버 자격 함수의 값을 계산합니다.

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                  TrapezoidMembershipFunction.mq5 |
//|                         Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#include <Math\Fuzzy\membershipfunction.mqh>
#include <Graphics\Graphic.mqh>
//--- 멤버십 함수 생성
CTrapezoidMembershipFunction func1(0,2,5,5);
CTrapezoidMembershipFunction func2(0,3,7,10);
CTrapezoidMembershipFunction func3(4,8,8,10);
//--- 멤버십 함수에 대한 래퍼 생성
double TrapezoidMembershipFunction1(double x) { return(func1.GetValue(x)); }
double TrapezoidMembershipFunction2(double x) { return(func2.GetValue(x)); }
double TrapezoidMembershipFunction3(double x) { return(func3.GetValue(x)); }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 기능                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- 그래픽 생성
  CGraphic 그래픽;
   if(!graphic.Create(0,"TrapezoidMembershipFunction",0,30,30,780,380))
     {
      graphic.Attach(0,"TrapezoidMembershipFunction");
     }
   graphic.HistoryNameWidth(70);
   graphic.BackgroundMain("TrapezoidMembershipFunction");
   graphic.BackgroundMainSize(16);
//--- 곡선 생성
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction1,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 2, 5, 5]");
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction2,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[0, 5, 7, 10]");
   graphic.CurveAdd(TrapezoidMembershipFunction3,0.0,10.0,0.1,CURVE_LINES,"[4, 8, 8, 10]");
//--- X 축 속성 설정
   graphic.XAxis().AutoScale(false);
   graphic.XAxis().Min(0.0);
   graphic.XAxis().Max(10.0);
   graphic.XAxis().DefaultStep(1.0);
//--- Y 축 속성 설정
   graphic.YAxis().AutoScale(false);
   graphic.YAxis().Min(0.0);
   graphic.YAxis().Max(1.1);
   graphic.YAxis().DefaultStep(0.2);
//--- 플롯
   graphic.CurvePlotAll();
   graphic.Update();
  }
