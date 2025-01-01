DokümantasyonBölümler
AddFirst

Bağlı listenin başlangıcına bir öğe ekler.

Bir öğeyi değere ekleyen versiyon.

CLinkedListNode<T>* AddFirst(
     value                     // eklemek için bir öğe
   );

Dönen Değer

Eklenen düğüme bir işaretçi döndürür.

Bir öğeyi değer olarak biçimlendirilmiş bir düğüm olarak ekleyen sürüm.

bool AddFirst(
   CLinkedListNode<T>*  node     // eklemek için düğüm
   );

Parametreler

value

[in]  Eklenecek öğe.

*node

[in]  Eklenecek düğüm.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.