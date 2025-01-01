AddAfter

Bağlantılı listedeki belirli bir düğümünden sonra bir öğe ekler.

Bir öğeyi değere ekleyen versiyon.

CLinkedListNode<T>* AddAfter(

CLinkedListNode<T>* node,

T value

);

Dönen Değer

Eklenen düğüme bir işaretçi döndürür.

Bir öğeyi değer olarak biçimlendirilmiş bir düğüm olarak ekleyen sürüm.

bool AddAfter(

CLinkedListNode<T>* node,

CLinkedListNode<T>* new_node

);

Parametreler

*node

[in] Yeni öğeni ekleneceği ilişkili listenin düğümü.

value

[in] Eklenecek öğe.

*new_node

[in] Eklenecek düğüm.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.