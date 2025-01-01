DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCLinkedList<T>AddAfter 

AddAfter

Bağlantılı listedeki belirli bir düğümünden sonra bir öğe ekler.

Bir öğeyi değere ekleyen versiyon.

CLinkedListNode<T>* AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // öğenin eklenmesi gereken düğüm
   T                    value        // eklemek için öğe
   );

Dönen Değer

Eklenen düğüme bir işaretçi döndürür.

Bir öğeyi değer olarak biçimlendirilmiş bir düğüm olarak ekleyen sürüm.

bool AddAfter(
   CLinkedListNode<T>*  node,        // öğenin eklenmesi gereken düğüm
   CLinkedListNode<T>*  new_node     // eklenecek düğüm
   );

Parametreler

*node

[in] Yeni öğeni ekleneceği ilişkili listenin düğümü.

value

[in]  Eklenecek öğe.

*new_node

[in]  Eklenecek düğüm.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.

Add