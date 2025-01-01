- Add
- AddAfter
- AddBefore
- AddFirst
- AddLast
- Count
- Head
- First
- Last
- Contains
- CopyTo
- Clear
- Remove
- RemoveFirst
- RemoveLast
- Find
- FindLast
AddAfter
Bağlantılı listedeki belirli bir düğümünden sonra bir öğe ekler.
Bir öğeyi değere ekleyen versiyon.
|
CLinkedListNode<T>* AddAfter(
Dönen Değer
Eklenen düğüme bir işaretçi döndürür.
Bir öğeyi değer olarak biçimlendirilmiş bir düğüm olarak ekleyen sürüm.
|
bool AddAfter(
Parametreler
*node
[in] Yeni öğeni ekleneceği ilişkili listenin düğümü.
value
[in] Eklenecek öğe.
*new_node
[in] Eklenecek düğüm.
Dönen Değer
Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.