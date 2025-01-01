DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneJenerik Data KoleksiyonlarıCLinkedList<T>AddLast 

AddLast

Bağlı listenin sonuna bir öğe ekler

Bir öğeyi değere ekleyen versiyon.

CLinkedListNode<T>* AddLast(
    value                      // eklemek için öğe
   );

Dönen Değer

Eklenen düğüme bir işaretçi döndürür.

Bir öğeyi değer olarak biçimlendirilmiş bir düğüm olarak ekleyen sürüm.

bool AddLast(
   CLinkedListNode<T>*  node     // eklemek için düğüm
   );

Parametreler

value

[in]  Eklenecek öğe.

*node

[in]  Eklenecek düğüm.

Dönen Değer

Başarılı olduğunda true, aksi halde false döndürür.