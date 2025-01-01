DokümantasyonBölümler
Kontrolün "MouseDown" (fare tuşu basılı) olayı için sanal olay işleyici.

virtual bool  OnMouseDown()

Dönüş değeri

Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'.

Not

"MouseDown" olayı, sol fare tuşu kontrol üzerinde basılı iken gerçekleşir.