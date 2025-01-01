MQL5 ReferansıStandart KütüphanePaneller ve İletişim KutularıCBmpButtonOnMouseDown CreateBorderBmpNamesBmpOffNameBmpOnNameBmpPassiveNameBmpActiveNamePressedLockingOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChangeOnActivateOnDeactivateOnMouseDownOnMouseUp OnMouseDown Kontrolün "MouseDown" (fare tuşu basılı) olayı için sanal olay işleyici. virtual bool OnMouseDown() Dönüş değeri Olay işlenmişse 'true', aksi durumda 'false'. Not "MouseDown" olayı, sol fare tuşu kontrol üzerinde basılı iken gerçekleşir. OnDeactivate OnMouseUp