MQL5 ReferenceConstants, Enumerations and StructuresTrade Constants
- History Database Properties
- Order Properties
- Position Properties
- Deal Properties
- Trade Operation Types
- Trade Transaction Types
- Trade Orders in DOM
- Signal Properties
Trade Constants
Various constants used for programming trading strategies are divided into the following groups:
- History Database Properties – receiving general information on a symbol;
- Order properties – obtaining information about trade orders;
- Position properties – obtaining information about current positions;
- Deal properties – obtaining information about deals;
- Trade operation types – description of trade operations available;
- Trade transaction types - description of possible trade transactions types;
- Trade orders in DOM – separation of orders according to the direction of a requested operation.