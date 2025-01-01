- Fonksiyon Çağrısı
- Parametrelerin Geçirilmesi
- Fonksiyonun Aşırı Yüklenmesi
- İşlemin Aşırı Yüklenmesi
- Dışsal Fonksiyonların Tarifi
- Fonksiyonların Dışa Aktarımı
- Olay İşleyici Fonksiyonları
Farklı modüller içinde tanımlanmış dışsal fonksiyonlar açık yolla tarif edilmelidir. Fonksiyon tarifi dönüş tipini, fonksiyonun ismini ve tipleriyle birlikte giriş parametrelerinin kümesini içerir. Böyle bir tarifin olmaması, derleme, kurma veya çalıştırma sırasında hatalarla karşılaşılmasına yol açar. Dışsal nesneleri tarif ederken, modülü belirten #import anahtar kelimesini kullanın .
Örnekler:
|
#import "user32.dll"
import kodu sayesinde, dışsal DLL dosyalarından veya EX5 kütüphanelerinden çağrılan fonksiyonların tarifi kolaydır. EX5 kütüphaneleri library özelliğine sahip, derlenmiş ex5 dosyalarıdır. Sadece export şekillendiricisi ile tarif edilmiş fonksiyonlar EX5 kütüphanelerinden içe aktarılabilir.
Birlikte içe aktarılmaları durumunda, DLL ve EX5 dosyalarının (bulundukları dizinden bağımsız olarak) farklı isimlere sahip olması gerektiğini lütfen not ediniz. İçe aktarılan tüm fonksiyonlar, kütüphanenin "dosya ismine" karşılık gelen kapsam çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
Örnek:
|
#import "kernel32.dll"
