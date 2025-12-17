Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Açık Ticaret - MetaTrader 5 için komut dosyası
Bu fonksiyon, bir işlem başlatmak için ana mantığı yürütür.
- Kullanıcı tarafından sağlanan sembol bilgilerine ve parametrelere dayanarak açılış fiyatını, kar alma seviyelerini ve zararı durdurmayı hesaplar.
- Sembol, hacim, emir türü, kayma, yorum, sihirli numara vb. gibi temel ayrıntıları içeren bir işlem talebi (MqlTradeRequest) hazırlar.
- İşlem talebini göndermek ve sonucu almak için OrderSend fonksiyonunu çağırır.
SetTypeFillingBySymbol fonksiyonu:
- Bu fonksiyon, sembolün gerçekleştirme politikasına göre emir gerçekleştirme türünü (Doldur veya İptal Et, Anında veya İptal Et veya İade Et) belirler.
GetMinTradeLevel fonksiyonu:
- Sembolün dondurma seviyesini ve stop seviyesini dikkate alarak minimum işlem seviyesini hesaplar. Minimum seviyeyi, belirtilen sınırlar içinde olmasını sağlamak için ayarlar ve sonucu döndürür."
MetaQuotes Ltd tarafından İspanyolcadan çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/es/code/48110
