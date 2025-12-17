Adil Değer boşlukları, yükselişte 1. mumun en yüksek ve 3. mumun en düşük ve düşüşte 1. mumun en düşük ve 3. mumun en yüksek seviyeleri arasında 1 puan veya daha fazla dengesizliğin olduğu ICT'nin akıllı para konseptinde kullanılır.

Elder impuls sistemine göre çubuk renklendirmeli MACD histogramı.