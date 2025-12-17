Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Komut dosyaları

Açık Ticaret - MetaTrader 5 için komut dosyası

Manuel Gonzales | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
18
Derecelendirme:
(3)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu fonksiyon, bir işlem başlatmak için ana mantığı yürütür.

  • Kullanıcı tarafından sağlanan sembol bilgilerine ve parametrelere dayanarak açılış fiyatını, kar alma seviyelerini ve zararı durdurmayı hesaplar.
  • Sembol, hacim, emir türü, kayma, yorum, sihirli numara vb. gibi temel ayrıntıları içeren bir işlem talebi (MqlTradeRequest) hazırlar.
  • İşlem talebini göndermek ve sonucu almak için OrderSend fonksiyonunu çağırır.


SetTypeFillingBySymbol fonksiyonu:

  • Bu fonksiyon, sembolün gerçekleştirme politikasına göre emir gerçekleştirme türünü (Doldur veya İptal Et, Anında veya İptal Et veya İade Et) belirler.


GetMinTradeLevel fonksiyonu:

  • Sembolün dondurma seviyesini ve stop seviyesini dikkate alarak minimum işlem seviyesini hesaplar. Minimum seviyeyi, belirtilen sınırlar içinde olmasını sağlamak için ayarlar ve sonucu döndürür."

    MetaQuotes Ltd tarafından İspanyolcadan çevrilmiştir.
    Orijinal kod: https://www.mql5.com/es/code/48110

    Fair Value Gap Fair Value Gap

    Adil Değer boşlukları, yükselişte 1. mumun en yüksek ve 3. mumun en düşük ve düşüşte 1. mumun en düşük ve 3. mumun en yüksek seviyeleri arasında 1 puan veya daha fazla dengesizliğin olduğu ICT'nin akıllı para konseptinde kullanılır.

    MACD Elder Impulse Max MACD Elder Impulse Max

    Elder impuls sistemine göre çubuk renklendirmeli MACD histogramı.

    QEMA QEMA

    QEMA - Quadruple Exponential Moving Average.

    PEMA PEMA

    PEMA - Pentuple Exponential Moving Average.