Fair Value Gap - MetaTrader 5 için gösterge

Adil Değer boşlukları, yükselişte 1. mumun en yüksek ve 3. mumun en düşük seviyesi arasında ve düşüşte 1. mumun en düşük ve 3. mumun en yüksek seviyesi arasında 1 puan veya daha fazla bir dengesizlik olduğunda ICT'nin akıllı para konseptinde kullanılır.

FVG'nin renklerini gösterge ayarlarından özelleştirebilirsiniz


