Fair Value Gap - MetaTrader 5 için gösterge
Adil Değer boşlukları, yükselişte 1. mumun en yüksek ve 3. mumun en düşük seviyesi arasında ve düşüşte 1. mumun en düşük ve 3. mumun en yüksek seviyesi arasında 1 puan veya daha fazla bir dengesizlik olduğunda ICT'nin akıllı para konseptinde kullanılır.
FVG'nin renklerini gösterge ayarlarından özelleştirebilirsiniz
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/48116
