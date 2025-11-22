Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

Logarithmic Moving Average - MetaTrader 5 için gösterge

Sardion Maranatha
Görüntülemeler:
13
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin

Wikipedia'dan alıntılanmıştır:

Matematikte logaritmik ortalama, negatif olmayan iki sayının farklarının bölümlerinin logaritmasına bölünmesine eşit olan bir fonksiyondur. Bu hesaplama, ısı ve kütle transferini içeren mühendislik problemlerinde uygulanabilir.



Olduğu gibi kullanın veya amacınıza hizmet etmesi için daha da geliştirin

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49019

