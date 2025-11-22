Wikipedia'dan alıntılanmıştır:

Matematikte logaritmik ortalama, negatif olmayan iki sayının farklarının bölümlerinin logaritmasına bölünmesine eşit olan bir fonksiyondur. Bu hesaplama, ısı ve kütle transferini içeren mühendislik problemlerinde uygulanabilir.









Olduğu gibi kullanın veya amacınıza hizmet etmesi için daha da geliştirin

