Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Bu kod bloğu Yeni bir Çubuk veya Yeni bir Mum aldığında bunu algılar.
Kodların temel prensibi çok basittir. İlk olarak kod bir önceki barın / Mumun Zamanını kaydeder. (Ardından, Mevcut Çubuğun / Mumun kapanış zamanı değerini veren önceki çubuğun Zamanına 60 saniye ( 1 dakikaya eşittir. istediğiniz kadar zaman ekleyebilirsiniz) ekleyin.
Bir kez,
Mevcut Zaman = Mevcut Barın / Mumun kapanış zamanı değeri. Bu, yeni bir barın alındığı / mevcut barın kapandığı anlamına gelir.
Bu kodda bayrak (bool tipi değişken 'NewBarRecived') bu kod bloğunun birden fazla çağrılmasını önler. bu da bu kod bloğunun her çubuk / mum başına yalnızca bir kez yürütüleceği anlamına gelir. Comment(); ve playsound("ok.wav"); kod bloğunun doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. İsterseniz bunu kaldırabilirsiniz.
Bir sonraki çubuğun gelişini kontrol etmek için mevcut Zaman mevcut mumun kapanış zamanının üzerine çıktığında bayrak yanlış olarak sıfırlanır. (Görmek için yorumları izleyin).
//+------------------------------------------------------------------+ //|Yeni Bar Tespiti.mq5 | //|tarafından H A T Lakmal | //|https://t.me/Lakmal846 | //+------------------------------------------------------------------+ bool NewBarRecived = false; // Kontrol için Falg. //+------------------------------------------------------------------+ //| Uzman başlatma işlevi| //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- zamanlayıcı oluştur EventSetTimer(60); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Uzman başlangıçtan kaldırma işlevi| //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- zamanlayıcıyı yok et EventKillTimer(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Uzman tik fonksiyonu| //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { datetime TimePreviousBar = iTime(_Symbol,PERIOD_M1,1); datetime TimeCurrentClose = TimePreviousBar + 60; // Geçerli çubuğun Kapanış Zamanı. datetime Time_Current = TimeCurrent(); if(Time_Current == TimeCurrentClose && NewBarRecived == false) { PlaySound("ok.wav"); // Not'un ifade çalışması için. NewBarRecived = true; // Birden fazla çağrıdan kaçınmak için bayrağı güncelleyin. // Kodunuz buraya gider ----- (Bir Şey Yap) } else if(Time_Current > TimeCurrentClose) { NewBarRecived = false; // Bir sonraki açık bar için bayrağı dinlendirin. // Kodunuz buraya gider ----- (Bir Şey Yap) } Comment("\n" + "\n" + "Time Current Bar -: " + TimeToString(TimePreviousBar,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) + "\n" + "Time Current Close -: " +TimeToString(TimeCurrentClose,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) + "\n" + "Time Current -: " + TimeToString(Time_Current,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) + "\n" +"\n" + "A New Bar Recived -: " + NewBarRecived); // Kontrol hesaplamaları için } //+------------------------------------------------------------------+ //| Zamanlayıcı işlevi| //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Ticaret fonksiyonu| //+------------------------------------------------------------------+ void OnTrade() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| ChartEvent fonksiyonu| //+------------------------------------------------------------------+ void OnChartEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49018
