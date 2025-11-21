Bu kod bloğu Yeni bir Çubuk veya Yeni bir Mum aldığında bunu algılar.

Kodların temel prensibi çok basittir. İlk olarak kod bir önceki barın / Mumun Zamanını kaydeder. (Ardından, Mevcut Çubuğun / Mumun kapanış zamanı değerini veren önceki çubuğun Zamanına 60 saniye ( 1 dakikaya eşittir. istediğiniz kadar zaman ekleyebilirsiniz) ekleyin.

Bir kez,

Mevcut Zaman = Mevcut Barın / Mumun kapanış zamanı değeri. Bu, yeni bir barın alındığı / mevcut barın kapandığı anlamına gelir.

Bu kodda bayrak (bool tipi değişken ' NewBarRecived') bu kod bloğunun birden fazla çağrılmasını önler. bu da bu kod bloğunun her çubuk / mum başına yalnızca bir kez yürütüleceği anlamına gelir. Comment(); ve playsound("ok.wav"); kod bloğunun doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. İsterseniz bunu kaldırabilirsiniz.

Bir sonraki çubuğun gelişini kontrol etmek için mevcut Zaman mevcut mumun kapanış zamanının üzerine çıktığında bayrak yanlış olarak sıfırlanır. (Görmek için yorumları izleyin).