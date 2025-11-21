Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Telegram üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Uzman Danışmanlar

Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Hapu Arachchilage Tharindu Lakmal | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
9
Derecelendirme:
(6)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu kod bloğu Yeni bir Çubuk veya Yeni bir Mum aldığında bunu algılar.

Kodların temel prensibi çok basittir. İlk olarak kod bir önceki barın / Mumun Zamanını kaydeder. (Ardından, Mevcut Çubuğun / Mumun kapanış zamanı değerini veren önceki çubuğun Zamanına 60 saniye ( 1 dakikaya eşittir. istediğiniz kadar zaman ekleyebilirsiniz) ekleyin.

Bir kez,

Mevcut Zaman = Mevcut Barın / Mumun kapanış zamanı değeri. Bu, yeni bir barın alındığı / mevcut barın kapandığı anlamına gelir.

Bu kodda bayrak (bool tipi değişken 'NewBarRecived') bu kod bloğunun birden fazla çağrılmasını önler. bu da bu kod bloğunun her çubuk / mum başına yalnızca bir kez yürütüleceği anlamına gelir. Comment(); ve playsound("ok.wav"); kod bloğunun doğruluğunu kontrol etmek için kullanılır. İsterseniz bunu kaldırabilirsiniz.

Bir sonraki çubuğun gelişini kontrol etmek için mevcut Zaman mevcut mumun kapanış zamanının üzerine çıktığında bayrak yanlış olarak sıfırlanır. (Görmek için yorumları izleyin).

//+------------------------------------------------------------------+
//|Yeni Bar Tespiti.mq5 |
//|tarafından H A T Lakmal |
//|https://t.me/Lakmal846 |
//+------------------------------------------------------------------+

bool NewBarRecived = false; // Kontrol için Falg.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman başlatma işlevi|
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- zamanlayıcı oluştur
   EventSetTimer(60);

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman başlangıçtan kaldırma işlevi|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//--- zamanlayıcıyı yok et
   EventKillTimer();

  }


//+------------------------------------------------------------------+
//| Uzman tik fonksiyonu|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   datetime TimePreviousBar = iTime(_Symbol,PERIOD_M1,1);
   datetime TimeCurrentClose = TimePreviousBar + 60; // Geçerli çubuğun Kapanış Zamanı.
   datetime Time_Current = TimeCurrent();

   if(Time_Current == TimeCurrentClose && NewBarRecived == false)
     {
      PlaySound("ok.wav");   // Not'un ifade çalışması için.
      NewBarRecived = true; // Birden fazla çağrıdan kaçınmak için bayrağı güncelleyin.


      // Kodunuz buraya gider ----- (Bir Şey Yap)

     }
   else
      if(Time_Current > TimeCurrentClose)
        {
         NewBarRecived = false; // Bir sonraki açık bar için bayrağı dinlendirin.



         // Kodunuz buraya gider ----- (Bir Şey Yap)


        }


   Comment("\n" +  "\n" +  "Time Current Bar -: " + TimeToString(TimePreviousBar,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) +
           "\n" + "Time Current Close -: " +TimeToString(TimeCurrentClose,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) +
           "\n" + "Time Current -: " + TimeToString(Time_Current,TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS) + 
           "\n" +"\n" + "A New Bar Recived -: " + NewBarRecived); 
          
           // Kontrol hesaplamaları için


  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Zamanlayıcı işlevi|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Ticaret fonksiyonu|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTrade()
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| ChartEvent fonksiyonu|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent(const int id,
                  const long &lparam,
                  const double &dparam,
                  const string &sparam)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+

MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49018

Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid) Code Block for "Trailing Stop" based on current market price. (Ask / Bid)

Bu kod bloğu tüm açık pozisyonlar arasında dolaşır ve Alış ve Satış fiyatlarına göre takip yapar.

StoDiv StoDiv

Stokastik osilatör ve fraktallar kullanan tipik bir semafor sinyal göstergesi.

Memory Mapping Memory Mapping

DLL (MS VC++ 2010) for working with Memory Mapped files.

Quotes Monitoring (memory-mapped file) Quotes Monitoring (memory-mapped file)

This Expert Advisor is example of use of the Memory Mapping DLL for working with File Mapping functions. In this example the Expert Advisor create a virtual (memory-mapped) file and start to update the quotes on symbol. Using this way, Expert Advisors can exchange data (for example, quotes) using common memory-mapped file.