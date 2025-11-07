Kod TabanıBölümler
Alım-satım robotlarını ücretsiz olarak nasıl indirebileceğinizi izleyin
Bizi Facebook üzerinde bulun!
Fan sayfamıza katılın
Komut dosyasını ilginç mi buldunuz?
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
Komut dosyasını beğendiniz mi? MetaTrader 5 terminalinde deneyin
cebe
Komut dosyaları

Trading Session Mapping - MetaTrader 5 için komut dosyası

Conor Mcnamara | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
28
Derecelendirme:
(4)
Yayınlandı:
Zip indir MetaEditor'dan kod nasıl indirilir?
MQL5 Freelance Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git

Bu araç, 24 saatlik saatin her bir saatinin yanında doğru işlem seansını eşleyen görsel bir yardımcıdır. Seans adını, brokerinizin sunucu saatiyle ilgili saate bağlar ve bilgisayarınızın yerel saatini de yanına ekler.

Saatin kaç olduğuna bağlı olarak, mevcut aktif seans (veya seans çakışması) sarı metinle yazılır.

Bu, hangi oturumun o anda aktif olduğu ve hangi oturumların çakıştığı (sunucu saatiyle ilgili) konusunda herhangi bir karışıklığı hafifletebilir.



MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/64546

BBands Stop v1 BBands Stop v1

"Bollinger Bantları ®" trend göstergesinin değiştirilmesi.

XMA Ichimoku Kanalı XMA Ichimoku Kanalı

Hesaplaması Ichimoku Kinko Hyo'ya benzeyen, ortalamalar kullanılarak oluşturulmuş bir zarf.

Get Nth Active Trade from the end in MT5 Get Nth Active Trade from the end in MT5

Bu EA tüm açık işlemleri tarayacak ve ardından sondan n'inci işlemi yazdıracaktır

LinearRegSlope_V1_HTF_Signal LinearRegSlope_V1_HTF_Signal

İndikatör LinearRegSlope_V1_HTF_Signal trend yönünü renkli trend göstergesi ile grafiksel bir nesne olarak görüntüler ve trend değiştiğinde uyarılar veya sesli sinyaller verir.