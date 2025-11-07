Bu araç, 24 saatlik saatin her bir saatinin yanında doğru işlem seansını eşleyen görsel bir yardımcıdır. Seans adını, brokerinizin sunucu saatiyle ilgili saate bağlar ve bilgisayarınızın yerel saatini de yanına ekler.

Saatin kaç olduğuna bağlı olarak, mevcut aktif seans (veya seans çakışması) sarı metinle yazılır.

Bu, hangi oturumun o anda aktif olduğu ve hangi oturumların çakıştığı (sunucu saatiyle ilgili) konusunda herhangi bir karışıklığı hafifletebilir.







