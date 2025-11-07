Kod TabanıBölümler
cebe
Uzman Danışmanlar

Get Nth Active Trade from the end in MT5 - MetaTrader 5 için Uzman Danışman

Biswarup Banerjee | Turkish English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano
Görüntülemeler:
25
Derecelendirme:
(5)
Yayınlandı:
Bu özel uzman danışman, geliştiriciler tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan çok kullanışlı bir kod içerir. Çoğu zaman, son aktif ticarete ihtiyacımız var. Ancak bu EA'da herhangi bir endeksle bir ticaret arayabilirsiniz.

Aktif ticaret derken, bekleyen emirleri değil piyasa emirlerini kastediyorum

0 geçerseniz, en son aktif ticareti getirecektir

1'i geçerseniz, bundan önceki ticareti getirecektir ve bu böyle devam eder.

İşlemleri sembol ve sihirli sayıya göre filtreleyebiliriz.


MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/49611

