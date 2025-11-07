Fan sayfamıza katılın
Get Nth Active Trade from the end in MT5 - MetaTrader 5 için Uzman Danışman
Bu özel uzman danışman, geliştiriciler tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan çok kullanışlı bir kod içerir. Çoğu zaman, son aktif ticarete ihtiyacımız var. Ancak bu EA'da herhangi bir endeksle bir ticaret arayabilirsiniz.
Aktif ticaret derken, bekleyen emirleri değil piyasa emirlerini kastediyorum
0 geçerseniz, en son aktif ticareti getirecektir
1'i geçerseniz, bundan önceki ticareti getirecektir ve bu böyle devam eder.
İşlemleri sembol ve sihirli sayıya göre filtreleyebiliriz.
https://www.mql5.com/en/code/49611
