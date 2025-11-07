Bu özel uzman danışman, geliştiriciler tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan çok kullanışlı bir kod içerir. Çoğu zaman, son aktif ticarete ihtiyacımız var. Ancak bu EA'da herhangi bir endeksle bir ticaret arayabilirsiniz.

Aktif ticaret derken, bekleyen emirleri değil piyasa emirlerini kastediyorum

0 geçerseniz, en son aktif ticareti getirecektir

1'i geçerseniz, bundan önceki ticareti getirecektir ve bu böyle devam eder.

İşlemleri sembol ve sihirli sayıya göre filtreleyebiliriz.