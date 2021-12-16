Yönetilmeyen dışa aktarmaları kullanarak C# kodunu MQL5'e gösterme

Tanıtım

MQL5'te yönetilen mod C# DLL'lerini kullanmamı sağlayacak basit bir çözüm bulmak için uzun zamandır arıyordum. Birçok makaleyi okuduktan sonra, beni saatlerce çalışmaktan kurtaran mükemmel bir çözümle karşılaştığımda, yönetilen DLL için C++ sarmalayıcısını uygulamaya hazırdım.



Çözüm, yönetilmeyen uygulama tarafından tüketilmek üzere yönetilen C# kodunu dışa aktarmanın basit bir örneğini sağladı. Bu makalede, yönetilen mod DLL'leri hakkında bir arka plan sunacağım, neden doğrudan MetaTrader'dan erişilemediklerini açıklayacağım ve MetaTrader'dan yönetilen kodu kullanmayı sağlayan bulduğum çözümleri tanıtacağım.



Yönetilmeyen dışa aktarma şablonunun basit kullanımına bir örnek vereceğim ve keşfettiğim her şeye devam edeceğim. Bu, MetaTrader 5'te C# DLL kodunu kullanmaya çalışan herkes için sağlam bir arka plan sağlamalıdır.

1. Yönetilen ve Yönetilmeyen kod karşılaştırması

Okuyucuların çoğu yönetilen ve yönetilmeyen kod arasındaki farkın farkında olmayabilir, bunu birkaç cümleyle anlatacağım. Temel olarak MetaTrader, ticaret kurallarını, göstergeleri, uzman danışmanları ve komut dosyalarını uygulamak için MQL dilini kullanır. Bununla birlikte, diğer dillerde zaten uygulanmış kitaplıkları kullanabilir ve bunları çalışma zamanı sırasında dinamik olarak bağlayabilir. Bu kitaplıklara DLL veya Dynamic Link Libraries de denir.



Kitaplıklar aslında, belirli işlemleri gerçekleştirmek için bir dizi harici program tarafından çağrılabilen derlenmiş kaynak kodunu içeren ikili dosyalardır. Örneğin, sinir ağı kitaplığı, sinir ağı eğitimi ve testi için işlevleri dışa aktarabilir, türev kitaplığı, farklı türevlerin hesaplamalarını dışa aktarabilir, matris kitaplığı, matrisler üzerindeki işlemleri dışa aktarabilir. MetaTrader için DLL'ler, göstergelerin veya uzman danışmanların uygulama bölümlerini gizlemeyi mümkün kıldıkları için giderek daha popüler hale geldi. Kitaplıkları kullanmanın ana nedeni, mevcut kodu tekrar tekrar uygulamaya gerek kalmadan yeniden kullanmaktır.

.NET'ten önce, Visual Basic, Delphi, VC++ tarafından derlenen tüm DLL'ler, COM, Win32 veya düz C++, doğrudan işletim sistemi tarafından yürütülebilirdi. Bu kodu yönetilmeyen veya yerel kod olarak adlandırıyoruz. Sonra .NET ortaya çıktı ve çok farklı bir ortam sağladı.



Kod, .NET Common Language Runtime - hCLR tarafından kontrol edilir (veya yönetilir). CLR derleyicilerinin birkaç farklı dilde yazılabilen kaynak kodundan, Meta Veriler ve Ortak Ara Dilden - CIL - üretmeleri gerekir.



CIL, makineden bağımsız üst düzey bir dildir ve Meta Veriler, Ortak Tip Spesifikasyonuna göre CIL tarafından açıklanan nesnelerin türlerini tam olarak tanımlar: CTS. CLR, türler hakkında her şeyi bildiğinden, bize yönetilen yürütme ortamı sağlayabilir. Yönetim, çöp toplama - otomatik bellek yönetimi ve nesnelerin silinmesi ve güvenliğin sağlanması - yerel dillerde yönetici ayrıcalıklarıyla yabancı kod yürütülmesine veya yalnızca bellek geçersiz kılmasına neden olabilecek yaygın hatalara karşı koruma olarak düşünülebilir.



CIL kodunun hiçbir zaman doğrudan yürütülmediğini belirtmek gerekir - her zaman JIT (Just-In-Time) derlemesine göre veya CIL ön derlemesiyle başlayıp derleme yapılarak yerel makine koduna çevrilir. Bunu ilk kez okuyan bir kişi için yönetilen mod kodu kavramı kafa karıştırıcı olabilir, bu nedenle genel akışı aşağıya CLR'ye yapıştırıyorum:

Şekil 1. Ortak dil çalışması





2. MQL5'ten yönetilen koda erişmenin olası uygulamaları

Bu teknik, Expert .NET 2.0 IL Assembler kitabında tam olarak açıklanmıştır ve .NET derleyicisinin ayrıntılarını okumak isteyen herkese tavsiye ederim. Ana fikir, önceden derlenmiş modülü ILDasm kullanarak IL koduna ayrıştırarak, modülün VTable ve VTableFixup tablolarını değiştirerek ve DLL'yi ILAsm kullanarak yeniden derleyerek yönetilen yöntemleri yönetilen bir DLL'nin yönetilmeyen dışa aktarmaları olarak ortaya çıkarmaktır.



Bu görev göz korkutucu görünebilir, ancak bu işlemin sonucu, herhangi bir yönetilmeyen uygulama içinden kullanılabilecek bir DLL üretmek olacaktır. Bunun hala yönetilen bir derleme olduğu unutulmamalıdır, bu nedenle .NET çerçevesi kurulmalıdır. Bunu yapmak için adım adım bir eğitime, Export Managed Code as Unmanaged adresinden ulaşılabilir.

DLL'yi ILDasm kullanarak ayrıştırdıktan sonra IL dilinde kaynak kodu alıyoruz. Lütfen yönetilmeyen dışa aktarmanın aşağıya yapıştırıldığı basit bir IL kodu örneğini inceleyin:

assembly extern mscorlib {} ..assembly UnmExports {} ..module UnmExports.dll ..corflags 0x00000002 ..vtfixup [ 1 ] int32 fromunmanaged at VT_01 ..data VT_01 = int32( 0 ) ..method public static void foo() { ..vtentry 1 : 1 ..export [ 1 ] as foo ldstr "Hello from managed world" call void [mscorlib]System.Console::WriteLine( string ) ret }

Yönetilmeyen dışa aktarmaların uygulanmasından sorumlu IL kaynak kodu satırları şunlardır:

..vtfixup [ 1 ] int32 fromunmanaged at VT_01 ..data VT_01 = int32( 0 )

ve

..vtentry 1 : 1 ..export [ 1 ] as foo

Birinci kısım, VTableFixup tablosuna fonksiyon girişi eklemekten ve fonksiyona VT_01 sanal adresini ayarlamaktan sorumludur. İkinci kısım, bu işlev için hangi VTEntry'nin kullanılacağını ve dışa aktarılacak işlev için dışa aktarma takma adını belirtir.

Bu çözümün artıları, DLL uygulama aşamasında olağan yönetilen C# DLL'den başka herhangi bir ek kod uygulamamız gerekmemesi ve kitapta belirtildiği gibi, bu yöntemin yönetilen dünyayı tüm güvenlik ve sınıf kitaplıklarıyla birlikte yönetilmeyenlere tamamen açmasıdır. müşteriler.

Dezavantajı, .NET derleme diline girmenin tüm insanlar için uygun olmamasıdır. Robert Giesecke'nin yönetilmeyen ihracat şablonunu bulana kadar bunun yerine c++ sarmalayıcı sınıfı yazacağıma ikna olmuştum: http://sites.google.com/site/robertgiesecke/ IL kodunun içine girmeye gerek kalmadan yönetilmeyen dışa aktarımların kullanılmasını sağlar.





3. Yönetilmeyen dışa aktarma C# şablonu R.Giesecke tarafından yönetilmeyen dışa aktarma C# projeleri için şablon, derlemeden sonra uygun VT düzeltmelerini otomatik olarak ekleyen MSBuild görevi’ni kullanır, bu nedenle IL kodunu değiştirmeye hiç gerek yoktur. Şablon paketinin yalnızca bir zip dosyası olarak indirilmesi ve Visual Studio'nun ProjectTemplates klasörüne kopyalanması gerekir.

Projeyi derledikten sonra ortaya çıkan DLL dosyası MetaTrader tarafından kusursuz bir şekilde içe aktarılabilir, sonraki bölümlerde örnekleri vereceğim.



4. Örnekler Doğru Marshalling yöntemini kullanarak MetaTrader ve C# arasında değişkenlerin, dizilerin ve yapıların nasıl geçileceğini bulmak oldukça zor bir işti ve burada verilen bilgilerin size çok zaman kazandıracağını düşünüyorum. Tüm örnekler .NET 4.0 ve Visual C# Express 2010 ile Windows Vista'da derlenmiştir. Ayrıca makaleye C# DLL'den işlevleri çağıran MQL5 kodlu örnek DLL ekliyorum.

4.1. Örnek 1. DLL işlevinde iki tamsayı, çift veya kayan değişken ekleme ve sonucu MetaTrader'a döndürme using System; using System.Text; using RGiesecke.DllExport; using System.Runtime.InteropServices; namespace Testme { class Test { [DllExport( "Add" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Add( int left, int right) { return left + right; } [DllExport( "Sub" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Sub( int left, int right) { return left - right; } [DllExport( "AddDouble" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static double AddDouble( double left, double right) { return left + right; } [DllExport( "AddFloat" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static float AddFloat( float left, float right) { return left + right; } } } Fark etmiş olabileceğiniz gibi, dışa aktarılan her işlevden önce DllExport yönergesi gelir. İlk parametre dışa aktarılan işlevin diğer adını ve ikinci parametre çağırma kuralını tanımlar, MetaTrader için CallingConvention.StdCall kullanmalıyız. DLL'den dışa aktarılan işlevleri içe aktaran ve kullanan MQL5 kodu basittir ve yerel C++ ile yazılmış diğer DLL'lerden farklı değildir. İlk başta #import bloğu içinde içe aktarılan işlevlerin bildirilmesi ve DLL'den hangi işlevlerin daha sonra MQL5 kodundan kullanılabileceğinin belirtilmesi gerekir: #property copyright "Copyright 2010, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Add( int left, int right); int Sub( int left, int right); float AddFloat( float left, float right); double AddDouble( double left, double right); #import void OnStart () { for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) { Print (Add(i, 666 )); Print (Sub( 666 ,i)); Print (AddDouble( 666.5 ,i)); Print (AddFloat( 666.5 ,-i)); } } Sonuç 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 664.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 668.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 664 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 668 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 665.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 667.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 665 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 667 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666.50000 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666.5 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666 2011.01 . 30 21 : 28 : 18 UnmanagedExportsDLLExample1 (EURUSD,M1) 666



4.2. Örnek 2. tek boyutlu dizi [DllExport( "Get1DInt" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Get1DInt([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } [DllExport( "Get1DFloat" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static float Get1DFloat([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] float [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } [DllExport( "Get1DDouble" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static double Get1DDouble([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] double [] tab, int i, int idx) { return tab[idx]; } Tek boyutlu bir diziyi sıralamak için, MarshalAs yönergesi ilk parametre olarak UnmanagedType.LPArray'i ve ikinci parametre olarak SizeParamIndex'i geçmelidir. SizeParamIndex, dizi boyutunu içeren parametrenin (0'dan sayarak) hangi parametre olduğunu gösterir.

Yukarıdaki örneklerde i dizi boyutudur ve idx döndürülecek öğenin dizinidir.

Dizi erişimini kullanan MQL5 örnek kodu aşağıdadır: #property copyright "Copyright 2010, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Get1DInt( int &t[], int i, int idx); float Get1DFloat( float &t[], int i, int idx); double Get1DDouble( double &t[], int i, int idx); #import void OnStart () { int tab[ 3 ]; tab[ 0 ] = 11 ; tab[ 1 ] = 22 ; tab[ 2 ] = 33 ; float tfloat[ 3 ]={ 0.5 , 1.0 , 1.5 }; double tdouble[ 3 ]={ 0.5 , 1.0 , 1.5 }; for ( int i= 0 ; i< 3 ; i++) { Print (tab[i]); Print (Get1DInt(tab, 3 ,i)); Print (Get1DFloat(tfloat, 3 ,i)); Print (Get1DDouble(tdouble, 3 ,i)); } } Sonuç 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.5 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.50000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 33 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 33 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 1.00000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 22 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 22 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 0.5 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 0.50000 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 11 2011.01 . 30 21 : 46 : 25 UnmanagedExportsDLLExample2 (EURUSD,M1) 11 4.3. Örnek 3. Bir boyutlu diziyi doldurma ve onu MetaTrader'a döndürme [DllExport( "SetFiboArray" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int SetFiboArray([MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int len, [In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] res) { res[ 0 ] = 0 ; res[ 1 ] = 1 ; if (len < 3 ) return - 1 ; for ( int i= 2 ; i<len; i++) res[i] = res[i- 1 ] + res[i- 2 ]; return 0 ; } Bu örnek, giriş parametresi kuralını karşılaştırmak için iki giriş dizisi kullanır. Değiştirilen öğeler Metatrader'a geri döndürülecekse (referansla geçerek) [In, Out,] niteliklerini MarshalAs niteliğinin önüne koymak yeterlidir. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int SetFiboArray( int & t[], int i, int & o[]); #import void OnStart () { int fibo[ 10 ]; static int o[ 10 ]; for ( int i= 0 ; i< 4 ; i++) { fibo[i]=i; o[i] = i; } SetFiboArray(fibo, 6 , o); for ( int i= 0 ; i< 6 ; i++) Print ( IntegerToString (fibo[i])+ ":" + IntegerToString (o[i])); } Sonuç 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 5 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 3 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 3 : 2 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 2 : 1 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 1 : 1 2011.01 . 30 22 : 01 : 39 UnmanagedExportsDLLExample3 (EURUSD,M1) 0 : 0

4.4. Örnek 4. İki boyutlu diziye erişim public static int idx( int a, int b) { int cols = 2 ; return a * cols + b; } [DllExport( "Set2DArray" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int Set2DArray([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPArray, SizeParamIndex = 1 )] int [] tab, int len) { tab[idx( 0 , 0 )] = 0 ; tab[idx( 0 , 1 )] = 1 ; tab[idx( 1 , 0 )] = 2 ; tab[idx( 1 , 1 )] = 3 ; tab[idx( 2 , 0 )] = 4 ; tab[idx( 2 , 1 )] = 5 ; return 0 ; } İki boyutlu diziyi sıralamak o kadar kolay değil, ancak bir hile kullandım - yani 2B diziyi tek boyutlu olarak geçirmek ve yardımcı idx işleviyle dizi öğelerine erişmek. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int Set2DArray( int &t[][ 2 ], int i); #import void OnStart () { int t2[ 3 ][ 2 ]; Set2DArray(t2, 6 ); for ( int row= 0 ; row< 3 ; row++) for ( int col= 0 ; col< 2 ; col++) Print ( "t2[" + IntegerToString (row)+ "][" + IntegerToString (col)+ "]=" + IntegerToString (t2[row][col])); } Sonuç 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 2 ][ 1 ]= 5 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 2 ][ 0 ]= 4 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 1 ][ 1 ]= 3 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 1 ][ 0 ]= 2 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 0 ][ 1 ]= 1 2011.01 . 30 22 : 13 : 01 UnmanagedExportsDLLExample4 (EURUSD,M1) t2[ 0 ][ 0 ]= 0

4.5. Örnek 5. Dize içeriğini değiştirme

[DllExport( "ReplaceString" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int ReplaceString([In, Out, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] StringBuilder str, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string a, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string b) { str.Replace(a, b); if (str.ToString().Contains(a)) return 1 ; else return 0 ; } Bu örnek kısa ama [In,Out] özniteliklerini kullanarak veya ref veya out anahtar sözcüklerini kullanarak string parametresini başarılı bir şekilde kullanmaya çalıştığım için uygulamam oldukça uzun zaman aldı.

Çözüm, string değişkeni yerine StringBuilder kullanmaktır. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int ReplaceString( string &str, string a, string b); #import void OnStart () { string str= "A quick brown fox jumps over the lazy dog" ; string stra = "fox" ; string strb = "cat" ; Print (str); Print (ReplaceString(str,stra,strb)); Print (str); } Sonuç 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) A quick brown cat jumps over the lazy dog 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) 0 2011.01 . 30 22 : 18 : 36 UnmanagedExportsDLLExample5 (EURUSD,M1) A quick brown fox jumps over the lazy dog

4.6. Örnek 6. MqlTick yapısını gönderme ve değiştirme private static List< MqlTick > list; [StructLayout(LayoutKind.Sequential, Pack = 1 )] public struct MqlTick { public Int64 Time; public Double Bid; public Double Ask; public Double Last; public UInt64 Volume; } [DllExport( "AddTick" , CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] public static int AddTick(ref MqlTick tick, ref double bidsum) { bidsum = 0.0 ; if (list == null) list = new List< MqlTick >(); tick.Volume = 666 ; list.Add(tick); foreach ( MqlTick t in list) bidsum += t.Ask; return list.Count; } MqlTick yapısı referans olarak iletilir, ref anahtar sözcüğü ile işaretlenir. MqlTick yapısının kendisinden önce [StructLayout (LayoutKind.Sequential, Pack =1)] özniteliği gelmelidir.

Pack parametresi, yapıdaki veri hizalamasını açıklar, lütfen ayrıntılar için StructLayoutAttribute.Pack Field'ı okuyun. #property copyright "Copyright 2011, Investeo.pl" #property link "http:/Investeo.pl" #property version "1.00" #import "Testme.dll" int AddTick( MqlTick &tick, double & bidsum); #import int OnInit () { return ( 0 ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { MqlTick newTick; double bidsum; SymbolInfoTick ( Symbol (), newTick); Print ( "before = " + IntegerToString (newTick.volume)); Print (AddTick(newTick, bidsum)); Print ( "after = " + IntegerToString (newTick.volume) + " : " + DoubleToString (bidsum)); return (rates_total); } Sonuç 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 8.167199999999999 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 6 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 6.806 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 5 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 5.4448 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 4 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 4.0836 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 3 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 2.7224 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 2 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) after = 666 : 1.3612 2011.01 . 30 23 : 59 : 05 TickDLLSend (EURUSD,M1) 1 2011.01 . 30 23 : 59 : 04 TickDLLSend (EURUSD,M1) before = 0

Sonuç

Bu yazıda MQL5 kodu ile yönetilen C# kodu arasındaki etkileşimin farklı yöntemlerini sundum.



Ayrıca MQL5 yapılarının C#'a karşı nasıl sıralanacağı ve MQL5 betiklerinde dışa aktarılan DLL işlevlerinin nasıl çağrılacağı konusunda da birkaç örnek sağladım. Sağlanan örneklerin, yönetilen kodda DLL yazma konusunda gelecekteki araştırmalar için bir temel oluşturabileceğine inanıyorum.



Bu makale aynı zamanda MetaTrader'ın C#'da halihazırda uygulanmış olan birçok kütüphaneyi kullanmasına da kapı aralamaktadır. Daha fazla referans için lütfen Referanslar bölümünde bağlantılı makaleleri okuyun.





