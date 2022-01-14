Teknik Analiz ve Piyasa Tahmini Yöntemleri Üzerine

Makale, Stairway to Heaven LLC tarafından yürütülen teorik ve pratik bir çalışmaya dayalı olarak hazırlanmıştır ve MetaTrader 4 için The Wild Cat's Strategics® analitik sistemi için destekleyici belgelerin orijinal bir bölümünü içerir. Stairway to Heaven LLC, Rusya Federal Fikri Mülkiyet, Patentler ve Ticari Markalar Servisi tarafından başarıyla tescil edilen MetaTrader 4 için The Wild Cat's Strategics® üzerinde telif hakkına sahiptir. Bu yayının telif hakkı, sistemin geliştiricisi olan makalenin yazarına aittir. Buraya eklendiği şekliyle program kodu, yazarları telif hakkı sahibi olarak koda dahil edilen daha önce yayınlanmış bazı komut dosyalarına ve göstergelere dayanmaktadır.



Giriş

Bu makale genel bir sorunu kısaca özetleyecek ve kavramın temel ilkelerini ortaya çıkaran ve finansal piyasalar, teknik analiz ve alım satım paradigmasına ilişkin yeni görünümün omurgasını oluşturan bir dizi görevi aşamalı olarak çözecektir.



Çözüm, görevin zaten telif hakkıyla korunan bölümünün alternatif uygulamalarına izin verdiğinden, makalenin amaçlarından biri geliştiricilerin dikkatini çalışmalara çekmek ve daha gelişmiş ve/veya daha ilginç olabilecek başka çözümler aramaktır.

Yatırımcılara analiz ve tahmin için kullanıma hazır bir teknik araç sunulmaktadır. Bu araç, 2007'de yayınlanan ve birçok kullanıcı tarafından kabul gören Genişletilmiş Regresyon StopAndReverse göstergesinin geliştirilmesinin bir sonraki aşamasıdır. Bununla birlikte, aracın program kodu geliştiriciler tarafından kendi çözüm uygulamalarında veri sunumunun son modülü olarak kullanılabilir.





1. Altyapıya Genel Bakış. Genel Konsept



1.1. Genel olarak bir görev belirleme...

Piyasaların matematiksel bir tanımını formüle etme girişimlerine ve finansal enstrüman fiyatlarının iç ve dış bağımlılıklarına ilişkin çeşitli çalışmalara şimdiden çok sayıda ciddi çalışma ayrılmıştır.



Bizi geleceği parlak olmayan bir sonuca getiriyorlar - piyasalar kararlılığa karşı büyük bir öz savunmaya ve yatırımcıların çoğunluğu açısından ihtiyaç duyulan bir dönem boyunca pratik alım satım için gerekli olan tahmin doğruluğunun istikrarını sağlamaya hizmet eden farklı bilim odaklı modeller aracılığıyla açıkça tanımlanmış bir "sızma" yeteneğine sahiptir.



Bu konuda George Soros'un bu durumu yeterince özetleyen şu sözleri akla gelmektedir:

...piyasa hakkında tam bilgi sahibi olamazlar çünkü düşünceleri her zaman piyasayı etkiler ve piyasa da onların düşüncelerini etkiler.

Piyasanın tamamen deterministik bir matematiksel modelini geliştirmenin imkansız olduğu anlamına mı geliyor? Genel konuşursak, alım satım yönleri bilimden çok sanatın karakteristiği olduğu için pratik alım satımda bu soruya cevap aramanın bir anlamı yoktur. Ancak bilim, tüm alım satım sürecini desteklemek açısından büyük bir potansiyele sahiptir.



Finansal piyasalarda çalışmak için başarıyla uygulanabilecek bazı bilimsel yöntem ve yaklaşımlar vardır. Burada, bu tür bir uygulamaya yaklaşımın kendisine özel bir vurgu yapmak önemlidir. Bir yatırımcı için önemli olan nedir? Bu arada Mekanik 'Kara Kutu' Alım Satım Sistemleri (MTS) hakkında birkaç şey söylemek istiyorum. MTS'nin nimetleri ve zararları üzerinde durmak mümkün olsa da, biz sadece, pek de cesaret verici olmayan nihai sonuçla ilgileniyoruz.



Yatırımcıların çoğu, bu programlardaki ilkelere, geliştirme kalitesine ve kaçınılmaz hatalara bağlı kalmak zorunda olan MTS tarafından kolayca tuzağa düşürüldüğünden, alım satım sanattan, kusurları gizli ve öngörülemeyen hatalı bir mekanizmaya dönüşür.



Ayrıca, yatırımcılar, belirli bir MTS'nin ne zaman ve hangi fiyat hareketlerine uygulanabileceği veya uygulanamayacağı konusunda iyi bir bilgiye ve net bir anlayışa sahip olmalıdır. Ancak bu gereklilik çoğu zaman karşılanmaz ve yatırımcılar, MTS kullanmanın görünen basitliği nedeniyle analiz yapma alışkanlığından uçaklaşırlar. Yine de burada MTS'yi tartışmaktan kaçınacağız.

Diğer şeylerin yanı sıra, yatırımcılar, piyasa faaliyetlerini dinamik olarak oluşturmak ve ayarlamak için güvenmek ve buna göre oldukça doğru bir tahmine ihtiyaç duyarlar. Tahminler, sırayla, geleneksel olarak iki gruba ayrılabilir: bazı bilimsel yöntemlere dayanan çeşitli tahminler şeklinde tahminler ve enterpolasyonlu verilerin doğrudan aktarımı şeklinde tahminler.

Daha açık hale getirmek için, bazen birbirine çok benzeyen grafikler üzerine inşa edilmiş iki eğri ile örneklenebilirler. İlk eğri, Rusya'da 'Tırtıl' olarak bilinen Tekil Spektrum Analizi kullanılarak oluşturulmuştur; ikincisi, basit bir kaydırılmış hareketli ortalamayı temsil eder. Bunlar elbette en iyi örnekler olmayabilir ama bu noktada önemli değil. Bu iki yöntemin avantaj ve dezavantajlarını burada ele almayacağız; önemli olan her ikisinin de farklı yatırımcılar tarafından işlerinde belirli bir verimle kullanılmasıdır.



Aslında, her iki yöntem de yalnızca, SSA'nın bazı parametrelerdeki gelecekteki değişiklikleri tahmin etmeye çalışmasıyla farklılık gösterirken, hareketli ortalamanın hesaplanması ve gösterilmesi hiçbir şeyi öngörmez - bu yöntem yalnızca basit bir şekilde hesaplanan gerçek veriler hakkındaki bilgileri görüntüler. Açıkçası, ikinci durumda böyle bir tahmin yoktur; tahmin, başlı başına bir tahmin aracı olan hareketli ortalamaya göre fiyata dayalı olarak bir yatırımcı tarafından üretilir. Her iki durumda da, bir yatırımcı bir tür analiz gerçekleştirir.

Bu nedenle, bilimsel tahminlere dayalı alım satım, piyasalardaki işlemleri kolaylaştırmaya hizmet eder ancak tahmin hataları yatırımcılar tarafından genellikle kabul edilemez olan gecikmeyle düzeltildiğinden daha büyük risklerle ilişkilidir.



Öte yandan, doğrudan veri aktarımına dayalı alım satım, matematiksel hesaplamalardan/tahminlerden kaynaklanan hataları ortadan kaldırır, ancak yatırımcının akli çabasını artırır. Şimdi, yatırımcıların çoğunluğunun psikolojisi ve zihniyetindeki tüm farklılıkları hesaba katar ve bunların ortalamasını alırsak, genel durumdaki alım satım sonuçları, belirtilen iki tahmin grubu arasında uygulamada özel bir fark olmadığını gösterecektir.

Bilimsel bir tahmin tekniği çok karmaşık hale geldiğinde, hata olasılığını, miktarını ve kalitesini artırdığında önemli bir fark ortaya çıkmaya başlayacaktır. Başlangıç koşulları ile nihai sonuç arasında bir çelişki olduğu düşünülebilir.



Nitekim bilimsel yöntemler kullanılarak tahmin yapılmasına karar verilirse basit teknikler doğruluk açısından yeterli sonuçlar vermeyecektir. Teknikler karmaşıklaştığında artan hatalardan nasıl kaçınılır ve gerekli tahmin doğruluğunu etkilemeye başlayacak kadar tamamen önlenebilirler mi? Bu, kolayca mantıksal bir kilitlenmeye yol açabilecek veya basit yöntemlerin ve bunların kombinasyonlarının zaman alıcı numaralandırmasını içeren kör çözümlere yol açabilecek zor bir sorudur.



Kaynak ve sonuç, hesaplama yöntemlerinin karmaşıklığı ve nihai sonuçların doğruluğu arasındaki altın ortalama nerede ve nasıl bulunur? Çok sayıda çözüm olabilir. Bunlardan en az biri aşağıda ele alınacaktır.





1.2. Parçalara bölerek...



Teknik alım satım odaklandığımız için ilk veriler yalnızca kotasyon geçmişi ile sınırlıdır, yani toplam çubuk sayısına ve her çubuğun hacimsiz dört fiyat değerine sahibiz. Hacim değerleri, bir kaynaktan diğerine büyük farklılıklar gösterdiğinden ve alım satım hacmi için doğru olmadığından göz ardı edilecektir. Bu nedenle, sonuçta verilen görevle çelişen aynı fiyat verilerini uygulayarak farklı tahminler elde edeceğimiz için bunları hesaplamalarda kullanmanın bir anlamı yoktur.



Öte yandan, söz konusu finansal enstrümanın fiyat hareketleri, doğrudan doğruya buna bağlı olarak fiili, gerçek alım satım hacimleri hakkında bilgi içermektedir. Eldeki sayısal seriyi işlememiz ve işlenmiş verileri bir grafik üzerinde göstermemiz gerekecek.



Çözümü karmaşıklaştırmamak için görev iki bölüme ayrılacaktır: belirli bir bilimsel yöntem kullanılarak verilerin ön işlenmesi, ardından son işlem ve bunu takiben verilerin görüntülenmesi. Sondan başlayarak görevi ele alalım.





1.3. Görevin ikinci kısmının çözülmesi...



Bir grafikte görüntülenecek önceden işlenmiş verilerimiz olduğunu varsayalım. Tahmin potansiyeli olan analizler yapılırken hazırlanan malzemede en az bozulmaya neden olmak için hangi yöntem, yaklaşım, veri görüntüleme tekniği tercih edilmelidir?



Matematiksel aparat, yukarıda belirtilen kriterleri karşılayan bir yöntem olarak regresyon analizini ayırabileceğimiz ve seçebileceğimiz yeterli bir şık çözüm yelpazesi sunar.



Regresyon analizi, belirli bir bakış açısından, ilk materyalde bozulma olmaksızın basit bir veri sunumu yolu olarak kabul edilebilecek, bağımlılıkları incelemek için istatistiksel bir yöntemdir. Regresyon analizinin bir diğer amacı da bağımlı değişken değerlerinin tahmin edilmesidir. Bu yöntem, verilen görev için neredeyse idealdir.

Peki, görevin ikinci kısmını çözülmüş olarak kabul edebilir miyiz? Henüz değil. Çözüm sadece ana hatlarıyla verildi, şimdi regresyonun türü belirlenmeli. Doğrusal regresyonu kullanarak nasıl bir sonuç elde edeceğimizi görelim.

Verilerin ön işlenmesinden sonra elde edilen ilk çizim noktasının, 2007 sonbaharının sonundaki EURUSD döviz kurunun yerel uç noktalarından biri olduğunu varsayın. Temel olarak lineer regresyonun merkezi ışını kullanılarak bu noktadan bir standart sapma kanalı çizilecektir.





Şekil 1. EURUSD için çizilen regresyon çizgisinden standart sapmanın kanalı



Üretilen tahminin değeri nedir?



Kanal alım satım kuralları iyi bilinmektedir. Açıkça, yukarıdaki tahminin değeri bir yatırımcıdan diğerine değişecektir; ancak bu tür tahminlerin uygulamada oldukça yeterli olduğu bilinmektedir ve oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.



Bu tür tahminlerin kusurlarına da aşinayız. EURUSD kurunun istikrarlı bir şekilde kanalın üst sınırına ulaştığını ve serbestçe yükselmeye devam ettiğini artık biliyoruz. Ancak o sırada yatırımcılar, risk ve yoğun duygularla bağlantılı bir seçim yapmak zorunda kaldılar.



Bu bizi makul bir soruya getiriyor - değerlerin tahminiyle ilgili regresyon analizinin amaçlarından biri, kritik anlarda karar vermeyi kolaylaştırmak için tahminde daha etkin bir şekilde kullanılabilir mi? Evet kullanılabilir. Bu amaç için veri sunumu, tahmin edilen sayısal serinin hedef tahmin, bir öngörü, özel bir ipucu olacağı polinom regresyonuna dayalı olmalıdır.



Aynı noktadan aynı standart sapma kanalını çizelim ancak polinom regresyonunun hem enterpolasyonlu hem de ekstrapolasyonlu sayısal serisinin merkezi eğrisine dayanarak.





Şekil 2. EURUSD için çizilen polinom regresyon çizgisinden standart sapmanın kanalı

Fena değil. Kendinden daha emin ve huzurlu bir çalışma için tam da bir yatırımcının ihtiyaç duyduğu şey. Yalnız, bu yöntemin parametrelerindeki bir hatanın, ilgili tahmini kendi antipoduna dönüştürdüğüne dikkat edilmelidir. Böyle bir hata kesinlikle bir geliştiricinin hatası olacaktır ve yöntemin kendisinin karakteristiği olmayacaktır.



Bu haliyle yöntem verilen görev açısından kusursuzdur ve artık veri temsil yöntemine karar verdiğimiz için görevin ikinci bölümünün çözüldüğünü düşünebiliriz.



Gerçekten de, fiyatın vektörü boyunca hareket ettiği standart sapma seviyelerine sahip yönlendirilmiş bir kanaldan daha tanıdık ve net bir şey düşünmek zordur. Bu durumda, çeşitli doğrusal kanallarla karşılaştırıldığında, tahmin daha doğrudur ve kapsamlı şekilde çalışıldığı ve hatta sezgisel olarak net olduğu için alım satım taktiklerinde yeni bir durum yoktur.

Burada, analizin bir başka yönüne tekrar bakabiliriz. Bir yatırımcının piyasaya giriş, kapanış ve/veya pozisyonların tersine çevrilmesi konusunda karar vermesi nasıl kolaylaştırılabilir? "Kara kutu" biçimindeki alım satım sinyalleri faktörü, MTS ile aynı riskleri ve olumsuz etkileri beraberinde getirir. Ek osilatörlerin kullanımı kişisel bir seçimdir ve burada bir yatırımcının herhangi bir göstergenin tam olarak ne gösterdiğini farketmesi ve anlaması önemlidir, aksi takdirde programın kurbanı da olabilir.



Matematik bu açıdan bir yatırımcıya ne sunabilir? Bir yandan, polinom regresyonunun tahmin edilen verileri, giriş/çıkış alanlarını belirlemek için kullanılacak olan, başlı başına bir uyarı tahminidir. Öte yandan, fiili bir standart Zararı Durdur seviyesi, piyasa faaliyetindeki kaçınılmaz hataların bir sonucu olarak meydana gelen kayıplar için sınırlayıcı bir faktör olarak hizmet ettiği için alım satımda yaygın bir uygulamadır.

Algoritma basit olduğundan ve iyi bilindiğinden, dinamik Zararı Durdur seviyelerinin grafikte görüntülenmesi önemli değildir. Sadece seviyelerin hesaplanması için yönteme karar verilmesi yeterlidir ve standart sapma kavramı burada kendisini iyi bir avantaj olarak göstermiştir. Zaten bilinen başlangıç noktasından sıfır çubuğuna kadar olan aralıktaki fiyat sapmasının hesaplanması da karmaşık görünmemektedir.



Sonuç olarak bu aşamada elde edilebilecek bir teknik analiz için gerekli tüm bilgiler doğrudan grafik üzerinde mevcuttur. Polinom standart sapma kanalında tahmini Zararı Durdur seviyeleri aşağıdaki gibi görünür:





Şekil 3. Polinom standart sapma kanalında Tahmini Zararı Durdur seviyeleri



Ayrıca sırasıyla görsel algıda "polinom tahmini" uyarısı:





Şekil 4. Polinom regresyonunda EURUSD fiyat hareketi tahmini



MQL4 program kodu biçiminde nihai veri gösteriminin uygulanması bu makaleye eklenmiştir.



Modül tamamen çalışmaya hazırdır ve bağımsız bir teknik araç olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, tüm gizli potansiyeli ve tahmin fırsatları, aşağıda gösterileceği gibi, birkaç bileşenin tek bir karmaşık uygulamasının bir parçası olarak kullanıldığında, değerini tümüyle gösterecektir.



Aşağıdaki materyal, verilerin ön işlenmesi için alternatif çözümlerin aranmasında bir kılavuz görevi görebilir.





1.4. Görevin ilk kısmının çözülmesi...



Seçilen veri temsili seçeneğinin genellikle kalan görevi, son işlemenin bir başka faydası olan başlangıç, referans noktasının belirlenmesine kadar daralttığına dikkat edilmelidir.



Gerçekten de, regresyon analizi yöntemi bizi erken aşamalarda karmaşık fiziko-matematiksel sentez zahmetinden kurtarır ve gerçeğe en yakın daha olasılıklı bir tahmin için bir omurga görevi gören ilk sayısal seriye karşı fiyat değişikliklerini bir spektrum boyunca dağıtmamıza veya harmonik bileşenlerin süperpozisyonundaki sürüklenme ve belirli son dalgalanmalara ve bozulmalara yol açan diğer yöntemlere ihtiyacımız yoktur.



Bununla birlikte, referans noktası, herhangi bir yöntemi basitçe ona bir işaretçi olarak kullanarak belirlenebilir. Bununla birlikte, söz konusu çözüm, ön işlemeye oldukça katı gereksinimler getirir çünkü dalga regresyon yöntemi olarak adlandırılan yöntemin tamamı, matematiksel bileşenleri arasında negatif ve pozitif geri beslemenin yanı sıra derin döngülerin varlığını önerir.

Piyasa kanunları ve doğal dalga süreçleri ile ilgili olarak çeşitli araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen uzun süreli çalışmaların değerlendirilmesi, ilk önce matematiksel olarak tanımlanan ve daha sonra pratikte elde edilen bireysel sonuçlarla birleştiğinde, bizi, piyasa yapısını yeterli doğruluk derecesinde dinamik olarak tanımlamaya ve regresyon analizini kullanarak bu yapıya dayalı olarak gelecekteki fiyat değişikliklerini tahmin etmeye izin veren en az bir teori olduğu sonucuna götürür.



Bu bizi sözde Elliott Dalga Prensibini tanımlayan dalga teorisine getiriyor. Bu teorinin modern gelişimi, birkaç bağımsız dalın ortaya çıkmasına neden oldu, ilgili projeler için çok fazla potansiyele sahip olduğu için fraktal dalga dalı daha öne çıkıyordu. Bu dal, tüm dalga regresyon yöntemi için çalışan bir hipotez olarak seçildi.





1.5. Tüm bileşenleri bir araya getirme

Bu nedenle, çözümün son varyantında, elde edilen yapı tanımının analizi ve değerlendirilen finansal enstrümanlarının fiyat dalgalanmalarının tahmini için bir yöntemle birlikte piyasa fiyatlarından oluşan sayısal serilerin fraktal dalga yapısını tanımlamak ve açıklamak için bir matematiksel yöntemin hayata geçirildiği bir projemiz var.



Bununla birlikte, trend/düzeltme kriterini kullanarak polinom regresyon parametrelerini ve söz konusu fraktalın durumunu tanımladığı için ayrı bir referans noktasına değil, bütün bir fraktal yapıya ihtiyacımız var.



Ayrıca, yapının açıklaması, grafikte Fibonacci Düzelmesi ve Andrews Dirgeni gibi ek doğrusal araçların kullanılmasına izin verir:





Şekil 5. Fraktal yapı analizi için ek araçlar (Fibonacci Düzelmesi ve Andrews Dirgeni)







1.6. Fraktal dalga matrisi

Modern fraktal dalga teorisinin gelişimi, hem fiziksel hem de ekonomik farklı fenomenlerin motive edilmiş ampirik araştırmasının temelini attı.

Bu araştırmanın sonuçları, ilgili bir matematiksel veri biçimine dönüştürülmüş ve ardından bu şekilde hazırlanan veriler gerçek piyasaya uygulama açısından değerlendirilmiş ve uygun şekilde sınıflandırılmıştır. Belirlenmiş bir kararlı fraktal grubu için polinom regresyon hesaplaması için ilk veri olarak kullanılmak üzere uyarlanmış birleşik bir matris oluşturuldu.

Bir fraktalın, ölçeklenebilir ve bu ölçeklerin herhangi birinde tekrarlanan kararlı bir yapıyı temsil ettiği bilinmektedir. Aslında bu, aynı türdeki fraktalların, aylık bir zaman dilimi ve bir tik grafiği üzerinde form olarak oldukça benzer olacağı anlamına gelmelidir. Gerçek piyasa koşullarında, fraktalların iç yapısı ancak yıkıma ve bozulmaya maruz kalır. Zaman dilimi ne kadar kısa olursa o kadar sık gözlemlenebilir.



Fraktalın yapısı, dış formda birbirine benzeyen veya benzemeyen diğer fraktallardan oluşur. Geleneksel olarak piyasa gürültüsü olarak adlandırılan kaotik fiyat hareketleri, daha kısa zaman dilimlerinde daha yoğundur. Piyasa gürültü seviyesi belirli bir sınırı aştığında fraktal yapı bozulur.



Fraktalın biçimi o kadar bozulur ki, bir dizi kararlı fraktaldan düşer. Daha uzun zaman dilimlerinde piyasa gürültü seviyesinin sınırı daha yüksektir ve fraktal yapı çok daha kararlı hale gelir.

Yukarıdakiler, çalışma ve analizde anlama ve dikkat gerektiren önemli bir ara sonuç çıkarmamızı sağlar; fraktal yapı daha kısa zaman dilimlerinde bozulsa ve yok edilse bile, fiyat hala kıdemli fraktal oluşumu çerçevesinde hareket edecektir. Bu sonuç, piyasa durumunda yönlendirme potansiyelini ortaya çıkardığı için herhangi bir zaman döneminde alım satımda önemlidir.





1.7. Piyasa nakit akışı konsepti

Pratik alım satımda, piyasada istikrarlı fraktalların ortaya çıkması için düşük seviyeli ön koşulları dikkate almanın bir anlamı yoktur; bunlar şeffaftır ve işin kalitesi ve kar miktarı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.



En tepede, kullanıcı düzeyinde, yakın gelecekte fiyat hareketini etkileyen ve mevcut durumda yatırımcıları yönlendiren önemli ilkel fraktalları göz önünde bulundurmak ve belirlemek yerindedir.



Bu daha fazla örneklendirilecektir, ancak fraktallar ilk önce, bilgi ve geçmişleri ne olursa olsun, her yatırımcı için açık, doğal ve geleneksel olacak şekilde sunulmalıdır. Nehirlere, kollarına, kaynaklarına ve diğer doğal özelliklere doğrudan bir benzetme vardır.

Her zaman diliminde gelişen bir fraktal yapı, belirli bir süre sabit kalan denge nakit akışlarını oluşturur. İki borulu bir havuz düşünün: doldurma ve boşaltma. İlk boru, ikincisinden sürekli su sızdıran havuzu sürekli dolduruyor. Görünüşe göre, havuzdaki su seviyesinin sabit kalmasını sağlamak için giren su hacmi, çıkan hacme eşit olacaktır.



Piyasa akışları, belirli bir zaman diliminde dinamik olarak değişen bir çubuk aralığı boyunca giren ve çıkan para stokunun toplamından benzer şekilde oluşturulur. Newton'un Birinci Yasası (Atalet Yasası) burada da uygulanır ve her yatırımcı tarafından kesinlikle tekrar tekrar gözlemlenmiştir. Dar piyasada, toplam para stoğu hacmi büyük olmadığında, fiyat piyasa oyuncuları tarafından piyasaya yatırılan küçük miktarlardan oldukça kolay etkilenir.



Oluşmakta olan bu tür çok sayıda akış vardır ancak bunların her biri ayrı ayrı düşünülmeye uygun değildir. Deneyim ve sağduyu, her bir zaman dilimi için optimum ayrılmış akış sayısının üç olduğunu göstermektedir.

Bunlardan biri, herhangi bir zaman diliminde akan nehir olan ana akışı temsil edecektir. Diğer ikisi nehir kolları veya iç akışlar veya ek doldurma ve boşaltma boruları: anlaşılması daha kolay olan hangisiyse. Dalga regresyon kanalları, sırasıyla nehrin kıyıları ve kolları veya akışların figüratif sınırları veya boru kılıfları olarak yorumlanabilir.

Tüm kavram, bir bütün olarak bir finansal enstrümanın incelenmesi için ana nehir olan küresel veya başka bir deyişle temel akışın varlığına ilişkin bir varsayımla taçlandırılmıştır. Bu akış, piyasada mevcut olan ve belirli bir finansal enstrümanla ilgili toplam para stoku bazında yapılır. Bu akış açıkçası en ataletli olandır ve tüm fiyat hareketleri ve çeşitli fraktal yapıların tüm gelişimi, temel nehir kıyılarında gerçekleşir.



Böylece, nakit akışı kavramı, fiyat hareketlerinin belirsizliğini önemli ölçüde ortadan kaldırır ve dalga regresyon kanalları ile birlikte, bir yatırımcıya, analiz ve tahmin araçlarının yanı sıra piyasa topolojisinde ek karşılaştırma ölçütleri sağlar.





2. Piyasanın İtici Gücü Olarak Temel Fraktallar



2.1. İlkel fraktallar

İlkel bir fraktal, trend ve düzeltme kalıpları için bir malzemedir. Üç ardışık grafik ekstrema tarafından oluşturulur ve bu nedenle mümkün olan minimum (ilkel) kararlı tekrarlanan yapı olarak tanımlanabilir.



İlkeller, tüm zaman dilimine nüfuz eder ve dalga matrisindeki tüm fraktal kümesinin bir yapısını oluşturur. Başka olmadığı için, bu tür ilkellerden yalnızca dördü tanımlanabilir.



Aynı akışta birbirini takip eden dört ilkelin hepsine bir göz atalım. Üç nokta (А-В-С) bir yükselen trend modeli oluşturdu. Bu fraktalın yalnızca üç temel karakteristiği vardır:

Uç nokta B, uç nokta A'dan daha yüksektir. Uç nokta B, uç nokta C'den daha yüksektir. Uç nokta C, uç nokta A'dan daha yüksektir.





Şekil 6. Yükselen trend modeli



М1'den MN1'e kadar herhangi bir zaman diliminde böyle bir temel yapının ortaya çıkması, ilkel fraktalın oluştuğu aynı akışta takip edilen yükseliş trendinin açık bir göstergesidir. Bununla birlikte, dalgalı fiyat B noktasının üzerine çıkmadıkça ve oluşan ilkel sınırlarının ötesine geçmedikçe, yükseliş trendi onaylanmayacak ve kararsız olacaktır. Bizim durumumuzda oluşan ve teyit edilen yükseliş trendini gözlemleyebiliriz.

Kural: Onaylanmış bir yükseliş trendini, aynı akışta aşağı doğru bir düzeltme izler.

Kural hiçbir şekilde alternatif bırakmaz: akışta oluşan bir yükseliş trendi varsa ve bu yükseliş trendi onaylanırsa bunu istisnasız olarak aynı akışta sadece aşağı doğru bir düzeltme takip edebilir.



Bu, onaylanması üzerine herhangi bir yükseliş trendinin bir sonraki formasyonu, aşağı doğru düzeltmeden önceki ilkel fraktalın temel yapısını oluşturduğu anlamına gelir. Bu fraktalın ayrıca sadece üç temel karakteristiği vardır:

Uç nokta B, uç nokta A'dan daha alçaktır. Uç nokta B, uç nokta C'den daha alçaktır. Uç nokta C, uç nokta A'dan daha yüksektir.

Teyit edilmiş bir trendin her zaman, başka seçenekler de olduğu için, sadece teyit edilen trendden sonra gerçekleşmesi gerekmeyen bir düzeltmenin takip ettiği akılda tutulmalıdır.



Bununla birlikte, herhangi bir zaman diliminde böyle bir temel yapının ortaya çıkması, ilkel fraktalın oluşturulduğu aynı akışta aşağıdaki aşağı doğru düzeltmenin kesin bir işaretidir. İşte bu duruma bir örnek:





Şekil 7. Aşağı doğru düzeltme



Aşağıdaki üç en uç nokta, yukarı doğru düzeltme için bir formasyon oluşturmuştur. Görüldüğü gibi, bu durumda düzeltme, trendi değil düzeltmeyi takip eder. Daha önce ele alınan iki ilkel gibi bu fraktalın da sadece üç temel özelliği vardır:

Uç nokta B, uç nokta A'dan daha yüksektir. Uç nokta B, uç nokta C'den daha yüksektir. Uç nokta C, uç nokta A'dan daha alçaktır.

Herhangi bir zaman diliminde bu tür temel yapının ortaya çıkması, ilkel fraktalın oluştuğu aynı akışta aşağıdaki yukarı doğru düzeltmenin kesin bir işaretidir. İşte bu duruma bir örnek:





Şekil 8. Düşüş trendi düzeltme



Eldeki yukarı doğru düzeltmenin dördüncü tür temel fraktalları oluşturduğunu görmek kolaydır: çıkış trendinden önce açıklanan fraktalları yansıtan düşüş trendi formasyonu. Dördüncü ilkelin üç temel karakteristiğini tanımlayalım:

Uç nokta B, uç nokta A'dan daha alçaktır. Uç nokta B, uç nokta C'den daha alçaktır. Uç nokta C, uç nokta A'dan daha alçaktır.

М1'den MN1'e kadar herhangi bir zaman diliminde böyle bir temel yapının ortaya çıkması, ilkel fraktalın oluştuğu aynı akışta takip edilen düşüş trendinin açık bir göstergesidir.



Tıpkı çıkış trend formasyonunda olduğu gibi, ancak tersine çevrilmiş bir biçimde, dalgalı fiyat B noktasının altına düşmedikçe ve oluşan ilkel sınırlarının ötesine geçmedikçe, düşüş trendi onaylanmayacaktır. Ayrıca benzer bir kural var.

Kural: Onaylanmış bir düşüş trendini, aynı akışta yukarı doğru bir düzeltme izler.

Bu kural da alternatif bırakmaz: akışta oluşan bir düşüş trendi varsa ve bu düşüş trendi onaylanırsa, istisnasız olarak aynı akışta sadece yukarı doğru bir düzeltme yapılabilir.



Bu, onaylanması üzerine herhangi bir düşüş trendi eğiliminin, yukarı düzeltmeden önceki ilkel fraktalın temel bir yapısı olan bir sonraki formasyonu oluşturduğu anlamına gelir. Düşüş trendinin ne kadar sürebileceğinden bağımsız olarak, er ya da geç yukarı yönlü düzeltme izleyecektir.



Yukarı doğru düzeltmeden önceki formasyon açıklaması yukarıda zaten sağlanmıştır.

Görsel olarak, dördüncü temel fraktal aşağıda gösterildiği gibi görünür.





Şekil 9. Düşüş trendi



Konuyu özetleyelim. Yakın gelecekte herhangi bir zaman dilimindeki herhangi bir fiyat hareketi, mevcut dört ilkel fraktaldan biri tarafından açıkça belirlenir. Aynı dört temel formasyon, dalga matrisindeki tüm fraktal kümesinin yapısını oluşturur.



Bir trendi her zaman zıt bir düzeltme izler. Bir düzeltmeyi, bir trend veya başka bir düzeltme izleyebilir, bu tür bir hareket her durumda önceki düzeltmenin tersidir.





2.2. Piyasanın itici gücü

Öyle ya da böyle, piyasaya giren ve çıkan para, akışların dinamik dengesini bozar. Gelen sular, fiyat ekseni boyunca nehrin "Kuzey Kutbu"na doğru akmasını sağlar. Taşmalar: fiyat ekseni boyunca "Güney Kutbu"na.



"Trend" ve "düzeltme" gibi genel terimlerin varlığına rağmen, finansal enstrümanların fiyatları, fiyat deltasındaki herhangi bir belirli değişim noktasında, piyasanın ana itici gücü olan bir akış içinde daima bir trendi takip eder.

Kural: Bir trend, herhangi bir piyasadaki ana itici güçtür.

Yapı ve gelişim düzeyine göre, eğilimler basit, genişletilmiş ve kısaltılmış olabilir. Bir trend, fiyatı ilkel fraktalın dışına çıkaramazsa ve karşı-trend hareketine kadar onaylanmadan kalırsa bu trend, kesik trendler kategorisine girer. Kesik trendler genellikle düzeltmeler içinde ve sonraki trendlerin formasyonunu oluşturan yapılar içinde ortaya çıkar.



Elliott Dalga Prensibi'ndeki dalga formasyonları aynı zamanda bir kesik trend formasyonu içerir. Bu formasyona "Truncated5" adı verilir ve üçüncü ani tepki dalgasının en uç noktasının ötesine geçmeyen bir kesik beşinci ani tepki dalgasını temsil eder.

Genel olarak, onaylanan her eğilim ya basit ya da genişletilmiştir. Yakın kısa akıştaki genişletilmiş trendlerin onaylanmış bir trendi vardır ve fiyatın %100'ün ötesine geçerek %162'ye ve daha yükseğe çıkmasına neden olur.



Dalga teorisi bağlamında bu tür formasyonların örnekleri, "Extension1"in birinci dalga uzantısı, "Extension3"ün üçüncü dalga uzantısı ve "Extension5"in ani tepkilerdeki beşinci dalga uzantısı olmasıdır. Basit bir trendin yapısı hem trend hem de düzeltmeden oluşabilir, ancak basit trendler genellikle başlangıçlarının %100'ü ile sınırlıdır. Dalga formasyonları "Impulse" ve "Impulse2" veya daha karmaşık örnekler; "Diagonal1", "ExpTriangle5" ile gösterilebilir.

Kural: Bir düzeltme, yapısının en az bir yineleme düzeyinde bir trende sahip olmalıdır.

Düzeltmeler genellikle tuhaf biçimlere ve karışık bir yapıya sahiptir. Dalga teorisi pek çok düzeltici formasyon tanımlar ancak ilkeller açısından, tüm düzeltici hareketleri yalnızca basit ve karmaşık olarak gruplamak genellikle mantıklıdır.



Basit bir düzeltmenin yapısı, sayıca üstün olan bir dizi açık trendden oluşur. Karmaşık bir düzeltmenin yapısı, sayıca üstün olan bir dizi açık düzeltmeden oluşur. Bununla birlikte, her iki durumda da her düzeltici hareket, yapısının derinliklerinde bir itici güç olarak bir trende sahiptir. Bu itici güç, sıklıkla %100 düzeltme sınırının ötesinde düzeltici oluşumlar getirir.

Basit bir örnek olarak, ana uzun pozisyon akışında ortaya çıkan klasik bir kesik trendi temsil eden ilkel fraktallara bir göz atalım. Ortaya çıkan fraktal (А-В-С) bir düşüş trendi belirledi. Gelişme süreci boyunca trendde keskin salınımlar oldu ve fiyatın standart Fibonacci düzeltmelerinden sıçramasına neden oldu.



Ana akışın bir regresyon modeli, fiyatın %61,8 Fibonacci genişleme seviyesinden sonraki sıçramasından sonra bu eğilimin tükendiğini gösterdi. Tükenme eğilimin doğrulanmamış durumunda meydana geldi; "В" noktası yıkılmadı.



Böyle bir eğilim, net bir karşı-trend formasyonuna işaret eder: "В" ve "С" noktalarından oluşan bir ilkel ve %61,8 seviyesinden sıçrama noktası. Böylece; kesik trend, belirli bir uzun pozisyonlu akış içinde müteakip yükseliş trendi için bir temel, bir platform oluşturdu.





Şekil 10. Yükseliş trendi tabanı



Uzun pozisyon akışındaki yükseliş trendi, uzatılmış akış şeklinde gerçekleşti, yapısı iki kısa akışta birbirini izleyen trendlerden oluşuyordu - nehir iki yan koldan dolayı sürekli olarak hacmini artırıyordu.



Daha önce, fiyat %61,8 Fibonacci genişleme seviyesinden sıçradığında, bu kol çifti, iki ilkel fraktaldan oluşan tamamen oluşturulmuş ve uygulanmış "kırpılmış trend - genişletilmiş trend" modeliyle sonuçlanan gerekli çıkışı sağladı.



Aynı zamanda, bu genişletilmiş trend, uzun pozisyon fraktal yapıda düzeltici hareketin ilk aşamasının geliştirilmesi için ana itici güç oldu ve bunu bir bütün olarak 2006-2008 küresel trendi için bir temel olarak yeni ilkel fraktalın oluşumunu tamamlayan ikinci düzeltme aşaması izledi. Uygulanan yazılım çözümü kullanılarak gerçekleştirilen EURUSD döviz kurunun ayrıntılı bir analizi, Stairway to Heaven LLC'nin resmi web sitesinde bulunabilir.





Sonuç



Böylece, bir kez daha bilim odaklı projelerin uygulanmasında MetaTrader 4'ün fırsatlarını gösterdik ve fraktal dalga matrisi hakkında genel bir fikir ve doğrusal olmayan dalga regresyon kanalları biçiminde yeni bir piyasa akışı konsepti önerdik.



Makale materyali, genellikle geliştiricilerin dikkatini kapsam dahilindeki teknik analiz ve tahminin hususlarına ve garipliklerine çekmek için tasarlanmıştır çünkü bu çalışma alanının potansiyeli tükenmekten uzaktır. Stairway to Heaven LLC ise MetaTrader 4 geliştiricilerine takdirlerini ve minnettarlıklarını ifade ediyor.



