Сигналы / MetaTrader 5 / XAUUSD Precision M1
Nathan Nolane Trigeau

XAUUSD Precision M1

Nathan Nolane Trigeau
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
22 (88.00%)
Убыточных трейдов:
3 (12.00%)
Лучший трейд:
225.01 EUR
Худший трейд:
-242.46 EUR
Общая прибыль:
1 559.84 EUR (4 623 pips)
Общий убыток:
-448.52 EUR (880 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (709.62 EUR)
Макс. прибыль в серии:
709.62 EUR (9)
Коэффициент Шарпа:
0.47
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 минуты
Фактор восстановления:
4.53
Длинных трейдов:
24 (96.00%)
Коротких трейдов:
1 (4.00%)
Профит фактор:
3.48
Мат. ожидание:
44.45 EUR
Средняя прибыль:
70.90 EUR
Средний убыток:
-149.51 EUR
Макс. серия проигрышей:
1 (-242.46 EUR)
Макс. убыток в серии:
-242.46 EUR (1)
Прирост в месяц:
51.58%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
177.25 EUR
Максимальная:
245.20 EUR (13.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 EUR)
По эквити:
0.00% (0.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +225.01 EUR
Худший трейд: -242 EUR
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +709.62 EUR
Макс. убыток в серии: -242.46 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.55 × 1522
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.45 × 1067
еще 47...
🚀 Высокоточная алгоритмическая торговля золотом (XAUUSD)

Данный сигнал основан на 100% автоматизированном алгоритме 🤖, который анализирует рынок быстрее человека и использует наиболее благоприятные рыночные моменты.

⏱️ Таймфрейм: M1 (внутридневной скальпинг)
📊 Инструмент: XAUUSD (Золото)

Алгоритм определяет:

  • ключевые ценовые уровни

  • импульсы рынка с высокой вероятностью

  • благоприятные фазы волатильности

🎯 Основные цели:
👉 стабильность результатов
👉 оптимальное соотношение риск/прибыль
👉 контролируемая просадка

🔐 Встроенное управление рисками
Все сделки открываются и закрываются автоматически по строгим правилам, без эмоционального вмешательства.

💡 Подходит для инвесторов, ищущих дисциплинированный, быстрый и системный подход к торговле золотом.


2026.01.19 13:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.19 13:18 2026.01.19 13:18:31  

🚀 Performance Update – +50% in 2 Weeks The XAUUSD Precision M1 signal continues to perform positively, showing an approximately +50% growth over the last two weeks, driven by a fully automated trading system 🤖. 📊 Instrument: XAUUSD (Gold) ⏱️ Timeframe: M1 (intraday scalping) 🔐 Built-in risk management This performance is the result of: strict market condition filtering fast and disciplined execution a strategy focused on consistency and stability 🎯 The objective remains unchanged: 👉 prioritize long-term consistency 👉 maintain controlled drawdown 👉 avoid excessive risk-taking 📌 Signal available on MetaTrader 5 – Signals 💰 Subscription: 30 USD / month Thank you all for your continued trust 🙏

2026.01.19 13:06 2026.01.19 13:06:43  

📢 System Update – Long-Term Optimization The trading system has recently been optimized to improve its stability and performance over the long term. The adjustments mainly focus on: - improved market condition filtering - enhanced risk management rules - a more conservative approach aimed at consistency 🎯 Objective: prioritize stable performance and controlled drawdown rather than short-term aggressive gains. The algorithm remains fully automated and continues to adapt to market conditions in real time. Thank you for your continued trust.

