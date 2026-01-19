SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / XAUUSD Precision M1
Nathan Nolane Trigeau

XAUUSD Precision M1

Nathan Nolane Trigeau
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
25
Bénéfice trades:
22 (88.00%)
Perte trades:
3 (12.00%)
Meilleure transaction:
225.01 EUR
Pire transaction:
-242.46 EUR
Bénéfice brut:
1 559.84 EUR (4 623 pips)
Perte brute:
-448.52 EUR (880 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (709.62 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
709.62 EUR (9)
Ratio de Sharpe:
0.47
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
3 minutes
Facteur de récupération:
4.53
Longs trades:
24 (96.00%)
Courts trades:
1 (4.00%)
Facteur de profit:
3.48
Rendement attendu:
44.45 EUR
Bénéfice moyen:
70.90 EUR
Perte moyenne:
-149.51 EUR
Pertes consécutives maximales:
1 (-242.46 EUR)
Perte consécutive maximale:
-242.46 EUR (1)
Croissance mensuelle:
51.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
177.25 EUR
Maximal:
245.20 EUR (13.71%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 EUR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 3.7K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +225.01 EUR
Pire transaction: -242 EUR
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +709.62 EUR
Perte consécutive maximale: -242.46 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
DerivSVG-Server
0.00 × 1
JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.25 × 8
GFXSecurities-GFXSECURITIES
2.00 × 1
FusionMarkets-Live
2.82 × 6956
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.68 × 56
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
ICMarketsSC-MT5-4
7.55 × 1522
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.50 × 88
Exness-MT5Real31
8.79 × 217
VantageInternational-Live 10
9.00 × 1
Exness-MT5Real12
9.08 × 112
FxPro-MT5 Live02
9.33 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
9.45 × 1067
47 plus...
🚀 Trading algorithmique haute précision sur l’or (XAUUSD) [+50 % en 2 semaines !!]

Ce signal repose sur un algorithme 100% automatisé 🤖, conçu pour analyser le marché plus rapidement qu’un trader humain et exploiter les moments les plus opportuns pour intervenir.

⏱️ Timeframe : M1 (scalping intraday)
📊 Instrument : XAUUSD (Or)

L’algorithme identifie :

  • des zones de prix clés

  • des impulsions de marché à forte probabilité

  • des phases de volatilité favorables

🎯 Objectif principal :
👉 régularité des performances
👉 optimisation du ratio gain / risque
👉 drawdown maîtrisé

🔐 Gestion du risque intégrée
Les positions sont ouvertes et fermées automatiquement selon des règles strictes, sans intervention émotionnelle.

💡 Recommandé pour les investisseurs recherchant une approche disciplinée, rapide et systématique du trading sur l’or.


Aucun avis
2026.01.19 13:23
High risk of negative slippage when copying deals
2026.01.19 13:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.19 13:23
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2026.01.19 13:18 2026.01.19 13:18:31  

🚀 Performance Update – +50% in 2 Weeks The XAUUSD Precision M1 signal continues to perform positively, showing an approximately +50% growth over the last two weeks, driven by a fully automated trading system 🤖. 📊 Instrument: XAUUSD (Gold) ⏱️ Timeframe: M1 (intraday scalping) 🔐 Built-in risk management This performance is the result of: strict market condition filtering fast and disciplined execution a strategy focused on consistency and stability 🎯 The objective remains unchanged: 👉 prioritize long-term consistency 👉 maintain controlled drawdown 👉 avoid excessive risk-taking 📌 Signal available on MetaTrader 5 – Signals 💰 Subscription: 30 USD / month Thank you all for your continued trust 🙏

2026.01.19 13:06 2026.01.19 13:06:43  

📢 System Update – Long-Term Optimization The trading system has recently been optimized to improve its stability and performance over the long term. The adjustments mainly focus on: - improved market condition filtering - enhanced risk management rules - a more conservative approach aimed at consistency 🎯 Objective: prioritize stable performance and controlled drawdown rather than short-term aggressive gains. The algorithm remains fully automated and continues to adapt to market conditions in real time. Thank you for your continued trust.

