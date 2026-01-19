- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|3.7K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
DerivSVG-Server
|0.00 × 1
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.25 × 8
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|2.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|2.82 × 6956
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.68 × 56
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.55 × 1522
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.50 × 88
|
Exness-MT5Real31
|8.79 × 217
|
VantageInternational-Live 10
|9.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|9.08 × 112
|
FxPro-MT5 Live02
|9.33 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|9.45 × 1067
🚀 Trading algorithmique haute précision sur l’or (XAUUSD) [+50 % en 2 semaines !!]
Ce signal repose sur un algorithme 100% automatisé 🤖, conçu pour analyser le marché plus rapidement qu’un trader humain et exploiter les moments les plus opportuns pour intervenir.
⏱️ Timeframe : M1 (scalping intraday)
📊 Instrument : XAUUSD (Or)
L’algorithme identifie :
-
des zones de prix clés
-
des impulsions de marché à forte probabilité
-
des phases de volatilité favorables
🎯 Objectif principal :
👉 régularité des performances
👉 optimisation du ratio gain / risque
👉 drawdown maîtrisé
🔐 Gestion du risque intégrée
Les positions sont ouvertes et fermées automatiquement selon des règles strictes, sans intervention émotionnelle.
💡 Recommandé pour les investisseurs recherchant une approche disciplinée, rapide et systématique du trading sur l’or.
🚀 Performance Update – +50% in 2 Weeks The XAUUSD Precision M1 signal continues to perform positively, showing an approximately +50% growth over the last two weeks, driven by a fully automated trading system 🤖. 📊 Instrument: XAUUSD (Gold) ⏱️ Timeframe: M1 (intraday scalping) 🔐 Built-in risk management This performance is the result of: strict market condition filtering fast and disciplined execution a strategy focused on consistency and stability 🎯 The objective remains unchanged: 👉 prioritize long-term consistency 👉 maintain controlled drawdown 👉 avoid excessive risk-taking 📌 Signal available on MetaTrader 5 – Signals 💰 Subscription: 30 USD / month Thank you all for your continued trust 🙏
📢 System Update – Long-Term Optimization The trading system has recently been optimized to improve its stability and performance over the long term. The adjustments mainly focus on: - improved market condition filtering - enhanced risk management rules - a more conservative approach aimed at consistency 🎯 Objective: prioritize stable performance and controlled drawdown rather than short-term aggressive gains. The algorithm remains fully automated and continues to adapt to market conditions in real time. Thank you for your continued trust.