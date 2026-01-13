- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
10 048
Прибыльных трейдов:
7 097 (70.63%)
Убыточных трейдов:
2 951 (29.37%)
Лучший трейд:
3 866.87 USD
Худший трейд:
-2 046.20 USD
Общая прибыль:
131 755.37 USD (2 148 983 pips)
Общий убыток:
-99 766.88 USD (2 180 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (818.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 868.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.34%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
660
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
5 533 (55.07%)
Коротких трейдов:
4 515 (44.93%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
3.18 USD
Средняя прибыль:
18.56 USD
Средний убыток:
-33.81 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-2 829.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 511.83 USD (33)
Прирост в месяц:
15.48%
Годовой прогноз:
187.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 024.28 USD
Максимальная:
15 418.72 USD (25.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.54% (15 418.72 USD)
По эквити:
0.26% (136.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10048
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-31K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 866.87 USD
Худший трейд: -2 046 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +818.58 USD
Макс. убыток в серии: -2 829.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
107%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
18
0%
10 048
70%
100%
1.32
3.18
USD
USD
26%
1:500