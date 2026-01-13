СигналыРазделы
Jian Hui Jia

GOOOD

Jian Hui Jia
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 107%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
10 048
Прибыльных трейдов:
7 097 (70.63%)
Убыточных трейдов:
2 951 (29.37%)
Лучший трейд:
3 866.87 USD
Худший трейд:
-2 046.20 USD
Общая прибыль:
131 755.37 USD (2 148 983 pips)
Общий убыток:
-99 766.88 USD (2 180 437 pips)
Макс. серия выигрышей:
50 (818.58 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 868.25 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.34%
Последний трейд:
5 минут
Трейдов в неделю:
660
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
2.07
Длинных трейдов:
5 533 (55.07%)
Коротких трейдов:
4 515 (44.93%)
Профит фактор:
1.32
Мат. ожидание:
3.18 USD
Средняя прибыль:
18.56 USD
Средний убыток:
-33.81 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-2 829.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 511.83 USD (33)
Прирост в месяц:
15.48%
Годовой прогноз:
187.80%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 024.28 USD
Максимальная:
15 418.72 USD (25.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.54% (15 418.72 USD)
По эквити:
0.26% (136.64 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 10048
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -31K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 866.87 USD
Худший трейд: -2 046 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +818.58 USD
Макс. убыток в серии: -2 829.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Нет отзывов
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GOOOD
30 USD в месяц
107%
0
0
USD
52K
USD
18
0%
10 048
70%
100%
1.32
3.18
USD
26%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.