Jian Hui Jia

GOOOD

Jian Hui Jia
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 107%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
10 030
Bénéfice trades:
7 085 (70.63%)
Perte trades:
2 945 (29.36%)
Meilleure transaction:
3 866.87 USD
Pire transaction:
-2 046.20 USD
Bénéfice brut:
131 640.85 USD (2 145 290 pips)
Perte brute:
-99 723.90 USD (2 177 105 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (818.58 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 868.25 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.34%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
663
Temps de détention moyen:
43 minutes
Facteur de récupération:
2.07
Longs trades:
5 526 (55.09%)
Courts trades:
4 504 (44.91%)
Facteur de profit:
1.32
Rendement attendu:
3.18 USD
Bénéfice moyen:
18.58 USD
Perte moyenne:
-33.86 USD
Pertes consécutives maximales:
45 (-2 829.95 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 511.83 USD (33)
Croissance mensuelle:
15.32%
Prévision annuelle:
185.87%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 024.28 USD
Maximal:
15 418.72 USD (25.54%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.54% (15 418.72 USD)
Par fonds propres:
0.25% (129.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 10030
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -32K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 866.87 USD
Pire transaction: -2 046 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +818.58 USD
Perte consécutive maximale: -2 829.95 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Aucun avis
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
