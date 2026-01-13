СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / JIAJIANHUI
Jian Hui Jia

JIAJIANHUI

Jian Hui Jia
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 0%
DPrimeVU-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
0.44 USD
Худший трейд:
-0.06 USD
Общая прибыль:
0.55 USD (52 pips)
Общий убыток:
-0.06 USD (9 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (0.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.40%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
8.17
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
9.17
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.28 USD
Средний убыток:
-0.06 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.06 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
0.06 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.02% (0.35 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD.s 1
GBPCAD.s 1
GBPCHF.s 1
1
1
1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD.s 0
GBPCAD.s 0
GBPCHF.s 0
1
1
1
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD.s -9
GBPCAD.s 16
GBPCHF.s 36
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.44 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.55 USD
Макс. убыток в серии: -0.06 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.13 03:11
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2026.01.13 03:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.13 03:11
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.