Всего трейдов:
3
Прибыльных трейдов:
2 (66.66%)
Убыточных трейдов:
1 (33.33%)
Лучший трейд:
0.44 USD
Худший трейд:
-0.06 USD
Общая прибыль:
0.55 USD (52 pips)
Общий убыток:
-0.06 USD (9 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (0.55 USD)
Макс. прибыль в серии:
0.55 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.79
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
0.40%
Последний трейд:
35 минут
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
8.17
Длинных трейдов:
1 (33.33%)
Коротких трейдов:
2 (66.67%)
Профит фактор:
9.17
Мат. ожидание:
0.16 USD
Средняя прибыль:
0.28 USD
Средний убыток:
-0.06 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-0.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-0.06 USD (1)
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.06 USD
Максимальная:
0.06 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
0.02% (0.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD.s
|1
|GBPCAD.s
|1
|GBPCHF.s
|1
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD.s
|0
|GBPCAD.s
|0
|GBPCHF.s
|0
|
1
|
1
|
1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD.s
|-9
|GBPCAD.s
|16
|GBPCHF.s
|36
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
Лучший трейд: +0.44 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +0.55 USD
Макс. убыток в серии: -0.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "DPrimeVU-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
0%
3
66%
100%
9.16
0.16
USD
USD
0%
1:500