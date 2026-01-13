SinaisSeções
Jian Hui Jia

GOOOD

Jian Hui Jia
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 107%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
10 035
Negociações com lucro:
7 089 (70.64%)
Negociações com perda:
2 946 (29.36%)
Melhor negociação:
3 866.87 USD
Pior negociação:
-2 046.20 USD
Lucro bruto:
131 655.64 USD (2 146 270 pips)
Perda bruta:
-99 725.82 USD (2 177 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (818.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 868.25 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.34%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
661
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
2.07
Negociações longas:
5 531 (55.12%)
Negociações curtas:
4 504 (44.88%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
3.18 USD
Lucro médio:
18.57 USD
Perda média:
-33.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-2 829.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 511.83 USD (33)
Crescimento mensal:
15.35%
Previsão anual:
186.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 024.28 USD
Máximo:
15 418.72 USD (25.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.54% (15 418.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (136.64 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 10035
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -31K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 866.87 USD
Pior negociação: -2 046 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +818.58 USD
Máxima perda consecutiva: -2 829.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
