- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
10 035
Negociações com lucro:
7 089 (70.64%)
Negociações com perda:
2 946 (29.36%)
Melhor negociação:
3 866.87 USD
Pior negociação:
-2 046.20 USD
Lucro bruto:
131 655.64 USD (2 146 270 pips)
Perda bruta:
-99 725.82 USD (2 177 297 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
50 (818.58 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 868.25 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
0.34%
Último negócio:
13 minutos atrás
Negociações por semana:
661
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
2.07
Negociações longas:
5 531 (55.12%)
Negociações curtas:
4 504 (44.88%)
Fator de lucro:
1.32
Valor esperado:
3.18 USD
Lucro médio:
18.57 USD
Perda média:
-33.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-2 829.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 511.83 USD (33)
Crescimento mensal:
15.35%
Previsão anual:
186.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 024.28 USD
Máximo:
15 418.72 USD (25.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.54% (15 418.72 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.26% (136.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10035
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-31K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 866.87 USD
Pior negociação: -2 046 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +818.58 USD
Máxima perda consecutiva: -2 829.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
107%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
18
0%
10 035
70%
100%
1.32
3.18
USD
USD
26%
1:500