SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / GOOOD
Jian Hui Jia

GOOOD

Jian Hui Jia
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 107%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
10 082
Transacciones Rentables:
7 119 (70.61%)
Transacciones Irrentables:
2 963 (29.39%)
Mejor transacción:
3 866.87 USD
Peor transacción:
-2 046.20 USD
Beneficio Bruto:
132 016.51 USD (2 154 838 pips)
Pérdidas Brutas:
-99 899.47 USD (2 187 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (818.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 868.25 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.30%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
668
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
5 554 (55.09%)
Transacciones Cortas:
4 528 (44.91%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
3.19 USD
Beneficio medio:
18.54 USD
Pérdidas medias:
-33.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
45 (-2 829.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 511.83 USD (33)
Crecimiento al mes:
15.76%
Pronóstico anual:
191.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 024.28 USD
Máxima:
15 418.72 USD (25.54%)
Reducción relativa:
De balance:
25.54% (15 418.72 USD)
De fondos:
1.05% (546.47 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 10082
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -33K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 866.87 USD
Peor transacción: -2 046 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 33
Beneficio máximo consecutivo: +818.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 829.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GOOOD
30 USD al mes
107%
0
0
USD
52K
USD
18
0%
10 082
70%
100%
1.32
3.19
USD
26%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.