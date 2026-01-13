- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
10 082
Transacciones Rentables:
7 119 (70.61%)
Transacciones Irrentables:
2 963 (29.39%)
Mejor transacción:
3 866.87 USD
Peor transacción:
-2 046.20 USD
Beneficio Bruto:
132 016.51 USD (2 154 838 pips)
Pérdidas Brutas:
-99 899.47 USD (2 187 428 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
50 (818.58 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 868.25 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.30%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
668
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
2.08
Transacciones Largas:
5 554 (55.09%)
Transacciones Cortas:
4 528 (44.91%)
Factor de Beneficio:
1.32
Beneficio Esperado:
3.19 USD
Beneficio medio:
18.54 USD
Pérdidas medias:
-33.72 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
45 (-2 829.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 511.83 USD (33)
Crecimiento al mes:
15.76%
Pronóstico anual:
191.26%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 024.28 USD
Máxima:
15 418.72 USD (25.54%)
Reducción relativa:
De balance:
25.54% (15 418.72 USD)
De fondos:
1.05% (546.47 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10082
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-33K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 866.87 USD
Peor transacción: -2 046 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 33
Beneficio máximo consecutivo: +818.58 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 829.95 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "STARTRADERFinancial-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 3
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
107%
0
0
USD
USD
52K
USD
USD
18
0%
10 082
70%
100%
1.32
3.19
USD
USD
26%
1:500