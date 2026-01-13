SinyallerBölümler
Jian Hui Jia

GOOOD

Jian Hui Jia
0 inceleme
Güvenilirlik
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 107%
STARTRADERFinancial-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
10 030
Kârla kapanan işlemler:
7 085 (70.63%)
Zararla kapanan işlemler:
2 945 (29.36%)
En iyi işlem:
3 866.87 USD
En kötü işlem:
-2 046.20 USD
Brüt kâr:
131 640.85 USD (2 145 290 pips)
Brüt zarar:
-99 723.90 USD (2 177 105 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (818.58 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 868.25 USD (6)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.34%
En son işlem:
15 dakika önce
Hafta başına işlemler:
663
Ort. tutma süresi:
43 dakika
Düzelme faktörü:
2.07
Alış işlemleri:
5 526 (55.09%)
Satış işlemleri:
4 504 (44.91%)
Kâr faktörü:
1.32
Beklenen getiri:
3.18 USD
Ortalama kâr:
18.58 USD
Ortalama zarar:
-33.86 USD
Maksimum ardışık kayıp:
45 (-2 829.95 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 511.83 USD (33)
Aylık büyüme:
15.32%
Yıllık tahmin:
185.87%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 024.28 USD
Maksimum:
15 418.72 USD (25.54%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.54% (15 418.72 USD)
Varlığa göre:
0.25% (129.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 10030
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -32K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 866.87 USD
En kötü işlem: -2 046 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +818.58 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 829.95 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 3
İnceleme yok
2026.01.13 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
